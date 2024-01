Grietas de la carretera Escénica no han tenido seguimiento: Cicese

Ensenada, BC.- El 28 de diciembre de 2023 se cumplieron diez años del colapso de la carretera escénica Ensenada- Tijuana, lo que generó millonarias pérdidas económicas y múltiples accidentes fatales durante el tiempo que tardaron las reparaciones.

Aunque el año pasado el alcalde Armando Ayala denunció que había nuevas grietas y se instaló una mesa interinstitucional, hasta el momento no se le ha dado seguimiento al tema.

El sismólogo del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese), Luis Humberto Mendoza Garcilazo, lamentó que no hubo seguimiento al tema.

“Ya no supimos más de las mesas de trabajo, nosotros fuimos convocados una vez a palacio municipal, donde cada quien llegó y dijo lo que tenía de solución y todo mundo nos despedimos muy contentos y ya no se da el siguiente paso, es común eso de que se hacen mesas de trabajo, pero no hay quien coordine, quien convoque y quien dé seguimiento”, declaró.

Cicese no ha recibido datos para analizar

El investigador aseguró que, aunque Caminos y Puentes Federales (Capufe) instaló instrumentación en la zona del deslizamiento, no ha compartido los datos con el Cicese para ser analizados.

“Ahí podríamos generar aprendizajes que se podría llevar a toda la República, a otras autopistas e incluso a otros países, pero no, se instrumentó, pero no hemos sabido, tienen que venir cada ciertos meses a las lecturas, siendo que nosotros podemos ir en diez minutos, no hemos podido romper ese centralismo”, comentó.

Mendoza Garcilazo planteó que también se puede realizar monitoreo del deslizamiento vía satélite para determinar si es posible estabilizar el suelo y de qué manera hacerlo.

Este fenómeno de la autopista se da en la zona urbana de Tijuana muy similar, es lo mismo, una estratigrafía que da propicio a movimiento, como somos centro de investigación tenemos que buscar nuevas técnicas y metodologías, quizá eventualmente digan a ver si nos interesa este nuevo método”, opinó.

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha concretado ni el proyecto del Bypass ni el de la ruta alterna de la carretera escénica.