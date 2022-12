Gobierno de Ensenada pondrá lupa en los contenedores de El Sauzal

Ensenada, BC.- En la zona de El Sauzal y San Antonio de las Minas, prácticamente la entrada de Ensenada, hay todo un desorden por la gran cantidad de recintos de contenedores de carga que está de manera irregular, por lo que en próximos días realizarán inspecciones, informó Armando Ayala Robles, alcalde de Ensenada.

“El Sauzal se nos está colapsando porque hay buen negocio con los que tienen terrenos, no tienen permiso ni nada, rentan su terreno, le ponen unos alambres de púas y hacen un recinto para almacenamiento de contenedores y están ganando el buen billete”, expresó.

El primer edil dijo que gran parte de los contenedores están en el Bulevar Santa Anita, y durante las recientes lluvias les cerraron y condicionaron que deben de pavimentar los laterales de la carretera para los accesos y salidas de esos terrenos que tienen almacenados cientos de contenedores.

Foto: Jayme García

Suciedad en la carretera

“Una porquería hay ahorita en la carretera, un lodazal porque salen y entran troques y no tienen infraestructura, ni siquiera le quieren invertir en las entradas y salidas, unas rampas de cemento para que no estén haciendo un cochinero en la carretera, igual es en El Sauzal, les voy a caer a todos otra vez, nada más les aviso que les voy a notificar, estén amparados o no a lo mejor tienen un poco de vergüenza”, declaró.

Armando Ayala lamentó que los operadores de esos recintos almacenadores de contenedores no tienen la iniciativa ni siquiera de raspar la entrada.

“Hemos cerrado patios de contenedores y hemos tenido la presión del puerto que los dejemos operar, sí pero son condicionantes que se ponen, que limpien el frente de patio o que le pongan cemento, ni siquiera quieren gastar en eso y las carreteras están hechas un asco por la cantidad de loco por la cantidad de troques, además de que en los acotamientos de El Sauzal no dejan ver a los lados porque están parados a un lado de la carretera y han dañado los acotamientos por el peso”, explicó.