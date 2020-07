"Gobierno de Ayala no apoya a las personas con discapacidad"

Padres de niños y jóvenes con discapacidad se manifestaron en las oficinas del Ayuntamiento de Ensenada, para señalar la falta de apoyo del Presidente Municipal, Armando Ayala Robles y de los regidores a las personas con discapacidad.

Jesús González Aguayo es padre de una joven con hidrocefalia y otros padecimientos que requieren de atención médica en Tijuana, por lo que debe trasladarse dos veces al mes en compañía de su padre, sin embargo en cada viaje el Gobierno Municipal les cobra el servicio de Taxidif, mismo que fue creado supuestamente para apoyar a personas de la tercera edad o con alguna discapacidad.

“El Gobierno Municipal tiene tiempo que no está tomando en cuenta a las personas con discapacidad, si mi hija no tuviera padres o una madre que no tiene mucho sustento, simplemente no podría ir a Tijuana, mi hija necesita ir al neurólogo, al dentista maxilofacial y si no tuviera dinero no podría ser atendida, pero Taxidif no hace exención ni rebaja”, señaló.

El padre de familia comentó que por cada viaje les cobran alrededor de 520 pesos y aunque es económico que un taxi tradicional, consideró que el gasto sigue siendo fuerte para los padres de personas con discapacidad, ya que tienen múltiples gastos en medicinas, aparatos e incluso educación especial.

“Dicen ellos que taxidif no tiene un presupuesto pero entonces ¿de quién es?, ¿es particular?, no deberían cobrar, por ejemplo, mi hija va a una escuela preparatoria De paga porque es muy difícil que la consideren en una escuela pública”, detalló.