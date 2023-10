Gobernadora acelera solución de la planta de tratamiento El Naranjo

Ensenada BC.- Ante el problema de contaminación que han generado las plantas de tratamiento en Ensenada, principalmente la de El Naranjo, la gobernadora informó que por tratarse de una emergencia sanitaria la obra se hará mediante una adjudicación directa.

“Sobre el tema de Maneadero y la planta de tratamiento, la falta de mantenimiento de la planta ha sido un tema desde que iniciamos la administración, al principio no teníamos recursos, para mi es una prioridad atender ese tema, luego que si la licitación y los procedimientos, acabo de dar la instrucción porque salió la convocatoria y sin embargo hubo una situación”, declaró.

No obstante, comentó que ya instruyó al secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt), Arturo Espinoza Jaramillo y al secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, José Armando Fernández Samaniego, para proceder mediante una adjudicación directa por tratarse de una emergencia sanitaria.

Si nos vamos a la convocatoria vamos a tardar varios meses y este tema y urge, no podemos seguir esperando, tenemos que atender esa situación, que incluso yes también un tema binacional en donde están afectándose a las familias de Maneadero, sí es una prioridad para mi gobierno y la instrucción y los regaños también, porque en varias ocasiones les he dicho que hay que avanzar en estos temas”