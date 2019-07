Genera rezago falta del magistrado del Tribunal Agrario 45

Ensenada, BC

Un fuerte rezago se enfrenta en la región, ante la falta del magistrado del Tribunal Agrario 45, ya que la persona quien se encontraba en el cargo, solicitó su jubilación y en la actualidad no se ha generado el nuevo nombramiento, señaló Eduardo Cota Osuna, Comisionado para Baja California del Registro Agrario Nacional.

Lo dio a conocer durante su intervención ante el grupo Foro de Ensenada A.C. que preside Jorge Menchaca Sinencio. Aceptó que ésta es la raíz de una gran cantidad de conflictos legales como el de legalización de la tenencia de la tierra.

“En la actualidad no se puede otorgar servicios básicos a zonas no legalizadas, sin este magistrado, tampoco es posible que la instancia regularizadora pueda avanzar en todas aquellas partes con rezago, genera la falta de servicios, y es la causa que miles de familias que demandan agua, luz, y drenaje, en la actualidad, no lo cuenten”, lamentó.

Dijo que con esto tampoco se puede avanzar para que los Ayuntamientos amplíen su base de contribuyentes del Impuesto Predial en la zona rural, lo que les genera una merma de un recurso que pudiera ser de ingreso municipal.

“Hay asuntos agrarios que enfrentan un rezago de hasta dos años, por esta causa, la problemática ha sido planteada en las reuniones de Coordinación en la materia y es del conocimiento del delegado federal en la entidad, Alejandro Ruiz Uribe; del Gobernador electo, Jaime Bonilla; además de los alcaldes electos de Ensenada y Playas de Rosarito, Armando Ayala y Aracely Brown, respectivamente”, mencionó.

Mediante las gestiones que se hagan al respecto, se espera que en breve pueda ser resuelto por el Tribunal Superior Agrario. Aclaró que la persona quien se encontraba en el cargo, solicitó su jubilación y en la actualidad no se ha generado el nuevo nombramiento.

“La instancia de regularización de la tenencia de la tierra, no puede llegar más allá de donde la ley lo permita” y el magistrado del Tribunal Agrario es a quien le corresponde inscribir para que se saquen adelante los títulos”, agregó el funcionario federal.

Por otra parte, consideró que el Registro Agrario Nacional debería de ser una instancia que lo más adecuado es que tuviera su sede en Ensenada, al concentrarse en este municipio la mayor cantidad de extensión territorial del Estado.

Informó realizar las gestiones pertinentes para ello, que permita evitar gastos innecesarios de traslado a quienes requieren de los trámites de la instancia. Se elabora un proyecto en este sentido, no solo para el RAN sino las instancias relacionadas con el rubro, a fin de que exista la adecuada representación en la región.