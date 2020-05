Funcionario municipal de Ensenada se casa en plena cuarentena

A pesar de las restricciones para hacer eventos o festejos por parte del gobierno, el sábado 16 de mayo, el Director de Bienestar Social del 23 Ayuntamiento, Eduardo Vega Zamora, llevó a cabo una reunión para celebrar su matrimonio.

Durante una transmisión a través de Facebook, el Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, confirmó que trataron de convencer a un funcionario del Ayuntamiento de Ensenada para que no realizara la ceremonia durante estos días, pero hizo caso omiso.

Hubo un comentario de una boda que se llevó a cabo en Ensenada, mal hecho pero pues también no le podíamos decir a la persona que no se case, creo que tuvo muy pocos invitados de por sí, pero de todas maneras se ve muy mal y más porque hay un funcionario del municipio de Ensenada, pero se quería casar y por más que lo tratamos de convencer que no se casara, de todas maneras se casó”, confirmó