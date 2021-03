Fueron más de 13 mil vacunados en zonas rurales y zona sur de Ensenada

El viernes dio por terminada la jornada de vacunación contra Covid-19, en las zonas rurales y suburbanas del municipio de Ensenada, siendo un total de 13 mil 644 adultos mayores de 60 años edad, los que fueron vacunados en las últimas semanas en las diversas delegaciones.

Ezequiel Gutiérrez Heredia, Delegado de Programas para el Desarrollo Integral de Ensenada, explicó que fueron un total de 7 mil 081 adultos vacunados en San Quintín, mientras que en las zonas rurales de Ensenada se contabilizaron un total de 6 mil 563, en su mayoría de Maneadero y El Sauzal de Rodríguez.

Recordó que se cumplieron con los acuerdos determinados por el Delegado Federal Único de Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, priorizando a las personas mayores de 60 años de edad de las periferias y comunidades indígenas, quienes no tienen las mismas oportunidades de acceso al Sector Salud.

“Finalmente podemos decir que a partir del día martes 16 de marzo del presente año daremos inicio con la vacunación en la zona urbana, pero agradecemos la paciencia que han demostrado las personas en la ciudad, pues era una prioridad terminar con las zonas más alejadas de Ensenada”, dijo el Delegado de Bienestar en Ensenada.

Se trata de 7 mil 081 en San Quintín, 152 vacunas aplicadas en Isla de Cedros, 105 en Eréndira, 223 en Santo Tomás, 291 en Valle de la Trinidad, 400 en Ojos Negros, 215 en La Misión, 369 en El Porvenir, 368 en San Antonio de las Minas, 327 en Francisco Zarco, mil 530 en El Sauzal de Rodríguez, 2 mil 319 en Maneadero y finalmente 264 en Cañón Buena Vista.

El viernes 12 de marzo se realizó la última jornada en El Sauzal en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 11 con 645 adultos vacunados, mientras que en Maneadero en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 198 fueron 135 y en la Secundaria Lázaro Cárdenas No. 8 fueron 240.

