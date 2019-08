Fue la administración con la peor recolección de basura: Cristian Vázquez

ENSENADA.- Luego del tercer informe de gobierno del Presidente Municipal de Ensenada, el regidor independiente Cristian Vázquez emitió un posicionamiento en el que criticó la falta de voluntad de Marco Novelo y las promesas incumplidas como resolver el problema de la basura, el servicio de transporte y las condiciones de los policías.

El regidor consideró que la administración de Novelo fue una historia de un ayuntamiento víctima de las últimas tres administraciones que endeudaron a Ensenada o víctima de sus propias promesas que no fueron cumplidas.

“Hace unos días me decían que entre 2013 y 2016 hubo grandes errores, los ciudadanos fueron víctimas de la deuda, la nómina inflada, las obras no cumplidas y la concesión polémica del alumbrado, pero antes pasaba la basura, no fueron víctimas de un aumento de tres pesos en los micros, por más que hicieron berrinche los dueños de los camiones”, señaló.



El regidor consideró que a pesar de que el Presidente Municipal presuma de no haber generado más deuda con bancos, la realidad es que hay otras deudas, por ejemplo con el Inmudere, con los policías y sus jubilaciones, con Issstecali y con miles de ciudadanos.

“Cientos de miles de moscas encontraron un mejor hogar, porque fue el trienio con la peor recolección de basura de la historia, asimismo, las llanteras felices de que la promesa de tapar los baches en cinco meses no fuera cierta y de que cada día se pinchen más llantas”, opinó.



Cristian Vázquez señaló que prometer no empobrece y para muestra están proyectos como el programa sectorial de transporte, un rastro en mejores condiciones y hasta una central camionera nueva, los cuales nunca se concretaron.

“La realidad es que se hizo un gran esfuerzo, habían muchas cosas primero pero no había presupuesto, el problema estuvo en que de parte del Presidente Municipal no hubo voluntad de incluir realmente lo que, para otros iba primero, la técnica estuvo mal, aunque algunos de sus funcionarios pusieran corazón”