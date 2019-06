Fortalecen relación comercial entre Ensenada y Hong Kong

Empresarios del puerto de Ensenada se reunieron con representantes del Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong, para fortalecer la exportación de productos locales al mercado asiático.

El Director de mercado del Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong, Johnny Wan, dijo que era su primera visita a Ensenada, sin embargo, ya tenía conocimiento que es una de los puertos más importantes de México por el potencial que tienen todo tipo de productos pero principalmente marinos, agrícolas y sus vinos.

“Para el caso de México, Hong Kong puede ser el aliado perfecto para la diversificación de su mercado y un excelente aliado comercial y logístico, al mismo tiempo México se convierte en una pieza clave para las empresas de Hong Kong que pueden venir a México para sacar provecho de la relación comercial entre México y Estados Unidos y darle la vuelta a las tarifas tal altas que Estados Unidos le ha puesto a los productos de origen asiático”, expuso.

Por su parte, la representante en México del Consejo, Amapola Grijalva, resaltó que Hong Kong es un puerto abierto, que no cobra ningún tipo de arancel, no cobra IVA y todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, certificados de inocuidad y de seguridad en alimentos son totalmente reconocidas en Hong Kong.

Es muy fácil llevar el producto allá, lo único que se requiere es hacer un trámite muy sencillo y transparente en el que los certificados se suben a una plataforma electrónica, se paga un derecho y se paga a un consignatario, eso es todo, así que realmente es como si Ensenada tuviera un tratado de libre comercio con Asia”, explicó.

Destacó que Hong Kong es una plataforma para entrar a todos los mercados regionales, incluidos los países los países con los que México tiene firmados tratados como Singapur, Tailandia Malasia, Vietnam, entre otros, aunado a que Hong Kong es el segundo proveedor de alimentos de Japón, es decir, existe una relación muy estrecha.

El Presidente de la Comisión de Promoción Económica de Ensenada (Copreen), Gustavo Morachis, dijo que actualmente ya se realizan exportaciones de productos de Ensenada, sin embargo con este tipo de visitas logran conocer las áreas de oportunidad que existen para los empresarios locales.