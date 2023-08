Familiares de desaparecidos de ‘El Explorador’ aún no reciben indemnización

Ensenada, BC.- Se cumple medio año del hundimiento de la embarcación “El Explorador”, donde fallecieron tres trabajadores que se quedaron atrapados en dicho barco.

Hasta el momento la empresa “Baja Aqua Farms” no ha indemnizado a los familiares, debido a que los cuerpos no han podido ser recuperados y no han sido declarados como fallecidos.

El hundimiento ocurrió la madrugada del 15 de febrero y presuntamente se generó a causa de las condiciones climatológicas que habían provocado que por la mañana se determinara el cierre a la navegación de embarcaciones menores a 15 metros de eslora para los puertos de Ensenada y El Sauzal, sin embargo, a pesar de ello, la embarcación realizó el viaje.

Gestionan con STPS a nivel federal

El secretario del Trabajo y Previsión Social en el Estado, Alejandro Arregui Ibarra, mencionó que ha platicado con los familiares de algunos de los presuntos fallecidos, sin embargo, aclaró que no es un tema de competencia estatal, por lo que ha gestionado con la Secretaría del Trabajo Federal para que pueda haber una respuesta.

Desde la perspectiva técnica jurídica hasta que no se dé la determinación de lo que resulte en este lamentable suceso pues no procede ninguna indemnización, hemos tocado la puerta de la empresa sensibilizándola para que pueda acompañar a los familiares, hasta ahí hemos podido llegar”, indicó.

El funcionario dijo que también están gestionando con instituciones internacionales y con la Secretaría de Marina para contar con el equipo que permita bajar a esas profundidades y se puedan recuperar los cuerpos.

“No hay evidencia que permita llegar a la conclusión para efectos de situaciones de este tipo, no se da la presunción legal que permite proceder conforme a la ley, nosotros hacemos un llamado a la empresa, ellos sí saben que fue lo que pasó con mayor precisión y saben cuál fue la lamentable situación que derivó en esto, al margen de cualquier situación legal que proceda o no proceda, nosotros hacemos votos por que la empresa asuma la responsabilidad humanitaria y social que conlleva un incidente de este tipo”, expresó.

Buscan legislar sobre el tema

Arregui Ibarra consideró que hay grandes oportunidades en materia legislativa para este tipo de incidentes que generalmente ocurren en lugares donde la actividad pesquera es uno de los sectores económicos más importantes, como es el caso de Ensenada.

“Hay muchas cosas que no suceden porque no están establecidas en la ley, creo que Ensenada siendo un puerto pesquero tan importante del Pacífico mexicano puede ser punta de lanza, hoy estamos junto con el sector pesquero fijándonos objetivos en común como autoridad laboral para poder impulsar una agenda que nos permita lograr avances importantes, en materia legislativa hay mucho que avanzar, hay muchos supuestos distintos que se presentan a los de alguna condición de trabajo ordinario que la hacen distinta y tienen que tener regulación distinta”, concluyó.