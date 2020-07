Familia completa vivía en un carro en la zona Centro

Ensenada, BC.- En seguimiento a una denuncia ciudadana sobre supuesta omisión de cuidados, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, intervino en el caso de dos adultos y siete menores de edad, que pernoctaban a bordo de un vehículo en la Zona Centro.

El jefe de la Unidad Contra la Violencia Intrafamiliar (UCVI), Juan Emanuel Marchan Guzmán, dio a conocer que se trata de un hombre de 47 años de edad, una mujer de 37, dos jovencitas de 16 y 13 años, un adolescente de 15, tres niñas de 12, 10 y 9, así como un niño de 8.

Las siete personas, quienes tienen una relación consanguínea directa entre sí, quedaron bajo resguardo en el domicilio de un familiar, quien dijo haber perdido contacto vía telefónica con uno de los dos adultos que están a cargo de los menores.

Fue a las 08:16 horas del 13 de julio, en la calle Octava y avenida Riveroll, cuando oficiales se acercaron a una camioneta estacionada correctamente, misma que en anteriores ocasiones habían verificado sin éxito alguno, en atención a un reporte que alertaba sobre dicha situación referida.

A bordo de la unidad móvil encontraron a las personas reportadas, por lo que se acercaron a dialogar con el propietario de la misma, quien admitió estar viviendo a bordo con una mujer y siete menores, mismos que estaban limpios y en condiciones aparentemente normales.

El hombre manifestó que vivían en el carro desde hace tres semanas, pues éste se había descompuesto al llegar a la ciudad de Ensenada, quedándose en la vía pública, y hasta el momento no tenía la pieza para realizar la reparación.

Por dichas condiciones en las que estaban las siete personas, el oficial mencionó que fueron trasladadas a las instalaciones de la corporación local, para elaborarles la respectiva certificación médica, y después presentarlas con el juez calificador en turno, quien amonestó a los mayores de edad.

Además de que no presentaban alguna lesión o golpe, los menores les manifestaron a los efectivos de la UCVI, que no sufren maltrato por parte de ambos adultos, mientras que la mujer también afirmó que no vive violencia con su pareja.

Al acudir nuevamente al lugar inicial del reporte, se encontraron con un individuo, quien dijo ser familiar del adulto, ofreciendo su vivienda para recibir a las siete personas, por lo que se les proporcionó apoyo social dejándolas en el domicilio.