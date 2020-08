Fallecen siete pacientes de Covid-10 el lunes en Ensenada  

Ensenada, BC.- El Secretario de Salud del Estado, Alonso Óscar Pérez Rico, confirmó que el lunes 17 de agosto fallecieron siete pacientes por Covid-19 en el Hospital General de Ensenada, sin embargo, desmintió que estén desconectando a los pacientes graves como manejaron algunos sitios de redes sociales.

“No estamos desconectando a nadie, tenemos ventiladores, tenemos medicamentos, tenemos bombas de infusión, tenemos el personal, lo que pasó el lunes en Ensenada es que de las 16:00 a las 20:00 horas fallecieron siete pacientes, pero esos pacientes, algunos tenían más de 14 días de estancia hospitalaria, son los pacientes que se nos hace muy difícil poderlos recuperar ya”, explicó.

El funcionario comentó que eran pacientes que ya tenían una estancia hospitalaria prolongada y que desafortunadamente llegaron con un síndrome muy avanzado, y aclaró que uno de esos pacientes no estaba intubado, sin embargo, además de tener Covid-19 tenía otras comorbilidades, enfermedades que le complicaron la lucha contra el Covid-19.

“Hemos sido muy claros, los pacientes que llegan a intubarse, con mucha dificultad los podemos recuperar y no es porque no tengamos ventiladores, Ensenada es uno de los hospitales que más ventiladores tienen en el Estado, porque el brote está sucediendo ahorita en Ensenada, mandamos muchos ventiladores ahí para precisamente tener”, afirmó.

Puntualizó que el Hospital Centinela de Covid-19 no está rebasado, cuenta con 37 pacientes internados, de los cuales 17 se encuentran intubados, además tiene el suficiente equipo para el personal, y pidió a la población no caer en divulgaciones y aclaraciones sin fundamentos, reiterando a la población que el personal de salud esta para salvaguardar la vida de las personas.

“El tema no son ventiladores, que no los confundan, el tema son pacientes con morbilidades adulto mayor o con alguna enfermedad de inmunocompromiso, el escenario cuando él se infecte y se enferme no va a ser favorable”.

De acuerdo a las cifras del Gobierno Municipal, hasta el martes 18 de agosto había un total de mil 881 casos de Covid-10 confirmados, 104 activos, 93 sospechosos, 248 fallecimientos y mil 286 recuperados.

“Ensenada por densidad de población es el que más casos tiene, la incidencia es altísima, vamos a cuidarnos en Ensenada y eso lo vemos en las calles, en los mercados y en el centro de la ciudad, hay mucha movilidad y eso solamente puede terminar en una cosa, en más casos”, advirtió.

Finalmente, informó que las colonias con mayor número de casos en Ensenada son Lomas de Chapultepec, Valle Dorado Sección Ríos, Hidalgo, Zona Centro y los Encinos I.