Exigen playas limpias y acceso libre en Ensenada

Ensenada BC.- La marcha se realizó el sábado 14 de mayo y partió de la explanada del Cearte con dirección a Playa Hermosa, la cual hace unos meses fue declarada como una de las más contaminadas del país, los asistentes llevaron pancartas con frases como “antes Playa Hermosa, ahora playa apestosa”, “no más descargas en las playas”, “la playa es de todos” y “exigimos mantenimiento a las plantas de aguas residuales”, entre otras.

Gabriela Suárez Macías, vocera del grupo Conspiracionistas de Ensenada, puntualizó que la primera consigna es exigir que se dejen de descargar aguas negras en Ensenada.

Es la playa más contaminada del país por corrupción y falta de administración se están haciendo estas descargas de aguas negras y llevamos dos años con la playa cerrada, tienen un año tratando de comprar una pieza para la maquinaria que requiere la planta de tratamiento, esa agua ni siquiera tendría que ir al mar, debería aprovecharse para el reúso”

Consideró.

Segunda consigna

Mencionó que la segunda consigna es exigir accesos libres y dignos a las playas de Ensenada, ya que los ciudadanos de Ensenada ya no pueden acceder a las playas debido a que los hoteles y lugares de renta a través de airbnb están cerrando los accesos.

“Es nuestro derecho el libre acceso a las playas y hay muchas que están cerradas como la playa Stacks en El Sauzal, playitas que la entrada está por el hotel Quintas Papagayo y la de la Mona Lisa y Estero Beach que están en la misma zona”, refirió.

La tercera consigna, agregó, fue exigir que regresen las oficinas de la Profepa a Ensenada, ya que actualmente no se pueden realizar denuncias en materia ambiental.

“Poner una denuncia es un proceso burocrático muy largos porque tienes que mandar toda la información por correo electrónico, pero no hay una inmediatez en cuanto a la denuncia, lo ideal sería poderlo hacer como en otras ciudades que, si no me dejan pasar a la playa, veo un lobo marino o descargas de aguas negras puedo llamar a la oficina y que en ese momento manden un inspector, de qué sirve que me den un documento dos meses después”, señaló.