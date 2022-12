Exceso de velocidad es la principal causa de accidentes en esta temporada: DSPM

Ensenada, BC.-En el marco del operativo Diciembre Seguro, la Dirección de Seguridad Pública Municipal solicitó a la ciudadanía a respetar la normatividad, para prevenir accidentes vehiculares relacionados con la actual temporada.

El comandante de Tránsito Municipal, Pedro Antonio Lemus Camacho, indicó que una de las causas con mayor incidencia detectada en los percances automovilísticos que se detectan es el exceso de velocidad, misma que se agrava durante los fines de semana.

Detalló que las faltas más comunes cometidas por los conductores, es no respetar el Artículo 112, del Reglamento de Tránsito Municipal, que a la letra dice: “Los conductores de vehículos conservarán entre el suyo y el que les precede una distancia prudente según la velocidad que lleven, tomando en cuenta las condiciones del camino y las del propio vehículo”.

Infracciones frecuentes

Otra de las infracciones frecuentes es por el Artículo 187, referente a no respetar la señal de alto y no detener su marcha completamente, y cerciorarse que no representa peligro para proseguir su marcha, asimismo el Artículo 118, por cambiar abruptamente de carril sin hacer su señal correspondiente, y no tomar las precauciones debidas.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía en general que en estas fiestas navideñas y de año nuevo que, al momento de conducir su vehículo no lo hagan bajo los influjos del alcohol, así como asignar a un conductor para con ello evitar un accidente y lleguen bien a sus casas.

“No seguir los reglamentos o recomendaciones emitidas por las autoridades, ponen en riesgo la integridad de su persona, la de su familia y de terceros, por lo que es de suma importancia crear conciencia en los riesgos que existen, así como tener en cuenta los diversos factores para garantizar un traslado seguro”, subrayó.

Para finalizar, Lemus Camacho invitó a la ciudadanía a que acaten las medidas preventivas, como el uso del cinturón de seguridad, no conducir cansado, bajo los influjos del alcohol u otras sustancias, y mantener el vehículo en buenas condiciones, para disminuir el riesgo de sufrir alguna lesión.