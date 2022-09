Evitarán desarrollos irregulares con Pducp  

Ensenada, BC.- En los últimos meses el Gobierno Municipal ha clausurado diversas obras irregulares en la zona urbana, por lo que ya se está trabajando en la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada (Pducp), un documento que evitará que sigan proliferando desarrollos que no están contemplados en la ley.

El regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Sergio Alejandro Ayala Laveaga, comentó que el Pducp con el que actualmente se trabaja no ha sido actualizado desde 2009, asimismo, el Programa de Desarrollo Urbano no ha sido actualizado desde 1980, por lo que ya se está trabajando para actualizarlos antes de que concluya el año.

“Es parte de las situaciones que tenemos con desarrollo que se le complica al gobierno a veces atenderlos porque la ciudad ha crecido de una manera desordenada y a veces en lugar de tener un beneficio para los ciudadanos, se complican y luego vienen los problemas cuando no se pueden atender los servicios o no están entregados los fraccionamientos al municipio, y no cumplen con sus áreas verdes”, detalló.

Problemas con viviendas multifamiliares

El funcionario dijo que ha habido muchos problemas con desarrollos de viviendas multifamiliares, que en ocasiones son de baja calidad y abusando de las necesidades de los ciudadanos que compran y luego no la pueden regularizar.

“Vemos venta de terrenos por todos lados, en abonos, hasta en 3 mil pesos es el enganche para un terreno y al final nunca lo pueden regularizar y se vuelve un problema para nuestra sociedad, actualmente tenemos una ciudad donde cada quien hace lo que quiere, hemos visto diferentes construcciones que no cumplen con la densidad, en áreas ecológicas o de riesgo, ya no queremos un crecimiento expansivo, disperso e insostenible”, expresó.

Ayala Laveaga comentó que existe una Ley de Asentamientos Urbanos, que contempla que el Pducp se debe someter a revisión y así poder llegar a tener un orden y que todas las construcciones sean sustentables.

“Es un documento que nos dice dónde podemos construir, dónde podemos tener un área industrial, dónde se deben respetar las áreas de conservación, para así tener una ciudad sustentable y que los servicios públicos lleguen de manera efectivo en cada una de las zonas, últimamente una de las principales quejas es el tráfico y en base a este documento es que nos puede decir sí es viable o no hacer una construcción sin que afecte el tráfico”; explicó.

Consulta pública

El regidor refirió que el jueves pasado se mandó el oficio al Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), para dar paso a la consulta pública.

“De abril a la fecha estaba abierto para recibir las diferentes opiniones de los sectores, en la comisión no se recibió ninguna, nada más recibí un documento que mando el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada a Desarrollo Urbano y me hicieron copia a mí, fuera de eso no recibí otra opinión”, declaró.