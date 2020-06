Evade Ayala sesiones en Cabildo: Regidora

Ensenada , BC.- El presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, evade las sesiones ordinarias de cabildo y generalmente convoca a sesiones de extrema urgencia para no dar seguimiento a los temas de los ediles, invirtiendo su tiempo en entregar despensas, señaló la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo.

“Hemos tenido fuertes enfrentamientos con el alcalde porque hemos presentado distintas reformas a los reglamentos para que deje de jugar con el calendario de sesiones y tengamos sesiones ordinarias, pero pareciera que los asuntos generales le dan pavor al Presidente Municipal y cuando tiene asuntos difíciles también se tarda mucho en permitir que se lleven a cabo las sesiones”, expresó.

La regidora señaló que también han detectado irregularidades en las sesiones de cabildo recientes, que por motivo de la pandemia se llevan a cabo de manera virtual y en ocasiones han notado que cortan el audio cuando un edil quiere expresar alguna inconformidad.

“Nos hemos dado cuenta que cuando razonamos los votos nos desconectan la grabación que se está dando en línea y la conectan ya que terminamos de razonar el voto, las sesiones ordinarias han sido muy pocas, no llegaban ni a un 20%”, señaló.

En ese sentido, reveló que en lo que va de junio no se ha llevado a cabo ninguna sesión ordinaria, y de acuerdo al calendario de sesiones que el propio Alcalde presentó se deben de llevar a cabo dos, una el primer miércoles y otra el tercer miércoles del mes.

“No las respeta porque no le gustan las sesiones ordinarias y eso nos limita a todos porque no le da puntual seguimiento a los temas, lo tenemos que andar correteando y eso obstaculiza el trabajo de todos los ediles, el Alcalde desde que llegó está en campaña, nosotros como ediles hemos tratado de darle certeza a los temas para que Ensenada no se quede rezagado”, declaró.

La regidora consideró que Armando Ayala en lugar de centrarse en los temas verdaderamente importantes para Ensenada, ha preferido transmitir todo el tiempo en su página de facebok para simular que está haciendo cosas por la ciudad.

“El Alcalde nada más saca lo que quiere y se va a campaña, el prefiere andar entregando despensas, ahora entrega juguetes, revisando obras de mala calidad y no le da ni poquita pena que cuando hace sus transmisiones en redes sociales la gente le está reclamando los temas de la basura”, lamentó.

Valenzuela Tortoledo mencionó que en diversas ocasiones han llamado a diversos directores a comparecer para que den un informe de temas como la recolección de basura y el manejo de recursos, pero generalmente no acuden.

“Claramente se ve que en este gobierno municipal no hay cabeza porque el Presidente Municipal lo permite, se trajo a sus amigos, el Alcalde nos falta el respeto y todos sus funcionarios también, no tienen respeto por el cabildo, no respetan las sesiones ni los puntos de acuerdo que presentamos, le dan seguimiento tardío”, expresó.

Tome nota

10

Sesiones de Cabildo se han realizado en Ensenada, de las cuales son 3 solamente han sido ordinarias y las 7 restantes extraordinarias de extrema urgencia

2

Sesiones ordinarias por mes están agendadas en el calendario del Ayuntamiento, mientras que para las extraordinarias no hay límite