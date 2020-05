Estudian cambio climático en los últimos 1800 años a partir de sedimentos marinos

Ensenada.- Un estudio liderado por investigadores del Cicese que analiza, a partir de sedimento marino colectado al sur de la Corriente de California, cómo los periodos cálidos y fríos de los últimos mil 800 años han afectado a esta región del Pacífico, establece que si el actual calentamiento global se comporta como los que se han presentado anteriormente, se pueden esperar sequías severas y prolongadas en el oeste de Norteamérica, incluido Baja California.

José Luis Abella Gutiérrez y Juan Carlos Herguera García, ambos del Departamento de Ecología Marina del CICESE, junto con otros autores de Estados Unidos, España y Bélgica, publicaron el artículo “Multidecadal Climate Variability in the Southern Region of the California Current System During the Last 1,800 Years”, en la revista Paleoceanography and Paleoclimatology.

En el artículo, explican que las sequías en el oeste de Norteamérica o el colapso en las poblaciones de peces que se capturan comercialmente, son fenómenos que se han presentado de manera cíclica en la Era Actual; duran décadas y están relacionados con cambios climáticos y alteraciones en los patrones oceanográficos en el Pacífico Norte.

El estudio presenta la variabilidad de la Corriente de California a partir de un registro de sedimentos marinos de mil 800 años. Esta variabilidad en escala de décadas está vinculada con algunos de los períodos de sequía más prolongados en el oeste de Norteamérica que, a su vez, se han podido identificar utilizando registros de anillos de crecimiento de árboles.

Los registros muestran cómo durante los períodos cálidos, como el período medieval, alrededor de 900 a 1350 de la Era Actual y en el siglo pasado, los cambios en escalas de tiempo decadales en el Pacífico Norte son más abruptos que durante los períodos fríos, como la Pequeña Edad de Hielo (alrededor de 1500 a 1850 de la Era Actual).

“Sugerimos que este patrón probablemente esté relacionado con cambios en el transporte de aguas subárticas frías a la región subtropical por la Corriente de California que fluye hacia el sur a lo largo de la costa desde Canadá hasta la península de Baja California, y hace que estas aguas costeras sean más frías que las de otras zonas de latitud similar”, explicaron.

El objetivo final de este estudio no es conocer si en esta región de Norteamérica se tendrá una sequía severa a consecuencia del cambio climático, sino describir la variabilidad oceánica multidecadal en la porción sur del Sistema de la Corriente de California analizando el registro sedimentario de la cuenca de San Lázaro, para períodos cálidos y fríos en el hemisferio norte de la Era Actual.

Asimismo, evaluar sus vínculos con el clima en la región occidental de Norteamérica, en especial con la precipitación.