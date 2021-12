Este mes inicia el avistamiento de la ballena gris

Ensenada, B.C.- El año pasado los paseos al avistamiento de la ballena gris prácticamente estuvieron detenidos por la pandemia, sin embargo, se espera que a partir de este mes inicie la temporada y nuevamente la gente pueda disfrutar de este atractivo natural.

El presidente de la Asociación de Armadores de pesca Deportiva en Ensenada, Martín Ramírez Jaime, informó que la temporada de avistamiento es del 15 de diciembre al 15 de abril.

El avistamiento es hacia el lado de la Isla Todos Dantos, Punta Banda y Punta San Miguel, el paseo tiene una duración de cuatro horas, este año son alrededor de 25 embarcaciones que realizaron su trámite y estarán dando el servicio, van desde embarcaciones para cinco personas hasta para 45, obviamente cuidando todos los protocolos sanitarios”, indicó.

Ramírez Jaime dijo que este año no va a subir el costo del paseo, la Asociación de Armadores de Pesca Deportiva estará cobrando 500 pesos por adulto y 400 pesos por niño.

“Nosotros seguimos la norma federal de Semarnat que nos marca que son 60 metros de distancia de la ballena y no nos podemos acercar más de eso porque generalmente el cetáceo si te acercas más de esa distancia no te deja que lo observes, se sumergen y ya no lo vuelves a ver, por eso es importante seguir la normatividad”, explicó.

Las personas interesadas en el avistamiento de la ballena gris pueden comunicarse al 646 278 22 27 y las recomendaciones son ir abrigado, tomar una pastilla para el mareo y corroborar que el prestador de servicio cuente con los permisos correspondientes.