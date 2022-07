Están identificados 80 objetivos de robo con violencia en Ensenada  

Ensenada BC.- Luego de que el año pasado hubiera u incremento de robos con violencia en Ensenada, el secretario técnico regional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Yonty Alejandro Orozco Rodríguez, informó que tienen identificados los sujetos y los lugares donde principalmente se comete este delito.

En 2021 nuestra prioridad eran los homicidios, se logró un resultado positivo, que no es el que queremos porque el resultado ideal es cero, pero se logró un resultado positivo, hicimos seis acciones principalmente y funcionaron, a finales de 2021 vimos que en homicidios teníamos una ruta establecida y un resultado y decidimos enfocarnos en los robos con violencia”

Explico.

El funcionario recordó que a final del año pasado hubo un incremento en robos con violencia de vehículos e incluso se empezaron a registrar algunos eventos en la carretera, por lo que en enero de este año se implementó una estrategia antirrobos, principalmente enfocada a robos con violencia.

“Ya tenemos seis meses de haber implementado esta estrategia y tenemos buenos resultados en esa parte, traemos alrededor de 80 objetivos prioritarios localizados con nombre, cara y en la zona donde operan y ahorita están detenidos más de 30, en prisión preventiva o algún otro proceso, pero si vemos la estadística refleja que traemos una disminución mes con mes desde enero”, destacó.

Primer cuadro

En cuanto a las ejecuciones que se han suscitado en el primer cuadro de la ciudad en las últimas semanas, consideró que se trata de cuestiones de delincuencia organizada.

“No podría hablar mal de las víctimas porque todos tienen sus derechos, pero digamos que las actividades en las que están relacionados no son las mejores, es evidente que son ajustes de los grupos delictivos, no hemos tenido un solo asunto en donde haya habido un asalto y haya fallecido una persona, hemos tenido algún lesionado en robo con violencia, pero no tiene que ver con eso”, apuntó.

Por otra parte, mencionó que antes de 2020 se contaba con 1.5 policías por cada mil habitantes, y debido a la falta de policías municipales, se tomó la determinación de sacar elementos de otras corporaciones para que hagan una labor coordinada.

“Ahorita tenemos aproximadamente mil 353 elementos y tenemos más de 400 elementos itinerantes adicionales que llegaron y que hacen sus recorridos y labores de inteligencia muy particulares, ya con eso se eleva el estado de fuerza a más de tres policías por cada mil habitantes, que es lo que se debería de tener”, declaró.