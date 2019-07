Esperan publicación de reforma para presentar amparos

Los juicios de amparo promovidos por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ya se encuentran listos, informó el abogado y vicepresidente en Tijuana, Ignacio Ochoa Alldredge.



Los amparos serán presentados en contra de la reforma al artículo octavo transitorio constitucional, recordó, que avala la extensión de la próxima gubernatura en Baja California a cinco años.



Ya están listos pero no se pueden presentar hasta que la ley sea publicada, indicó, el gobernador dijo que no lo iba a hacer, la legislatura saliente tampoco lo hará porque no habrá sesiones, sería publicada en agosto cuando entre el nuevo Congreso.



A pesar de que diferentes colegios de abogados en la región han manifestado que los amparos no procederán, Ochoa Alldredge reiteró que sí será posible con ese método.



El amparo ha tenido diversas reformas que se permite atacar este tipo de actos a través del interés legítimo, señaló, es cuando la sociedad puede apelar cuestiones que afectan de manera indirecta.



Se entiende que hay algunos colegios locales que dicen que es inválida y que no procede, apuntó, pero también hay colegios nacionales de prestigio que se han manifestado en contra y que expusieron los puntos ilegales de la misma.



Agregó que han tenido acercamientos con alrededor de cinco organismos sociales en Tijuana, integrantes del centro empresarial Coparmex y se analiza hacerlo con otros grupos.



Aún no hay un número concreto, añadió, pero se piensa que cada amparo (Tijuana, Mexicali y Ensenada) tendrá alrededor de unas 25 a 30 personas representativas, cada una de algún sector de la sociedad civil.



El amparo puede durar desde ocho meses en plazo normal, refirió, pero en asuntos complicados se puede retrasar hasta un año, en ese lapso se estarían resolviendo en definitiva.