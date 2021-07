Equipo del Cicese gana competencia internacional de computación evolutiva

Ensenada.- Un equipo de investigadores y estudiantes del Cicese-UT³ y la Universidad de Camagüey, Cuba, obtuvo el primer y segundo lugar en la 5ta edición de la competencia “Evolutionary Computation in the Energy Domain: Smart Grid Applications 2021”, enfocada en probar técnicas de inteligencia computacional aplicadas a problemas de manejo de recursos energéticos en redes inteligentes.

Durante la competencia, contra una veintena de algoritmos de once países, el equipo de México y Cuba desarrolló un algoritmo de optimización que busca dentro del espacio de entre todas las opciones la mejor solución a un problema, mediante el uso de subpoblaciones de soluciones y el aprendizaje de modelos probabilísticos, en este caso aplicado a problemas de optimización enfocados en el manejo de recursos energéticos en redes inteligentes.

La competencia usa como casos de prueba una simulación de una comunidad energética en la que los hogares consumen energía eléctrica pero también pueden producirla mediante recursos renovables como la energía solar o eólica, y se usan vehículos eléctricos que pueden funcionar como baterías móviles

Detalló el Doctor Ansel Y. Rodríguez, investigador del Cicese-UT³.

El algoritmo permite manejar la respuesta a la demanda por parte de los dispositivos y electrodomésticos, es decir, que informen cuando pueden frenar su consumo de electricidad y los hogares reciban un incentivo por realizar esta acción, así se puede disminuir la demanda de energía en las horas pico y el costo de la energía en esas horas.

El objetivo es que se consuma más energía en el mejor momento, cuando los precios son más bajos y existe poca demanda, pero sin afectar las necesidades y preferencias de cada hogar, añadió Rodríguez.

La competencia fue organizada por el IEEE CIS Task Force 3 on Computational Intelligence in the Energy Domain y forma parte de tres congresos de renombre internacional (IEEE PES GM, IEEE CEC & GECCO), donde se exponen los trabajos realizados, se presentan los resultados y se discuten trabajos futuros.

Desde hace tres años, el Cicese-UT³ y la Universidad de Camagüey, Cuba, han colaborado para participar en esta competencia. En 2019 obtuvieron el 4to lugar, mientras que en los dos últimos años se han mantenido en el 1er y 2do lugar.