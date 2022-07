Ensenada tiene el cadáver con más años en Semefo

Ensenada, B.C.-En Ensenada, la capacidad del Servicio Médico Forense (Semefo), ha sido rebasada, principalmente porque gran parte de los cuerpos no han sido identificados o no son reclamados, explicó el director estatal del Semefo, César Raúl González Vaca, reveló que

“La capacidad de Semefo en Ensenada es para resguardar hasta 50 cuerpos, tenemos 55, estamos por arriba de nuestra capacidad para resguardar cuerpos, y esto obedece a varios factores, el principal no es la violencia, muchos de los cuerpos que han ingresado, sí ha aumentado la carga de trabajo, pero son cuerpos identificados”, indicó.

No obstante, puntualizó que el problema radica en los cuerpos que ingresan como no identificados, o cuerpos identificados pero que no son reclamados, en los que se debe esperar un perfil genético por parte de la fiscalía para que puedan ser liberados.

“En Ensenada tenemos el cuerpo con mayor tiempo en el estado en resguardo del Semefo, es un cuerpo que data de 2017 y aún no tenemos la autorización por parte de la fiscalía para inhumarlo en fosca común”, reveló.

El funcionario explicó que cuando ingresa un cuerpo se practica la necropsia y ahí termina la función de la Semefo, además del resguardo, los cuerpos permanecen en refrigeración a una temperatura de 3 a 5 grados.

“En ese momento es cuando se detienen los fenómenos de putrefacción, el cuerpo ya no va a entrar en una putrefacción, pero entra en una deshidratación, se va a empezar a deshidratar hasta llegar a huesos”, detalló.

Permanencia de los cuerpos

González Vaca dijo que además de ese cuerpo que data de 2017, hay otros que son del año pasado o de hace meses, que también han permanecido bastante tiempo.

“Sí hemos realizado mesas de trabajo con la Fiscalía, en donde nosotros estamos solicitando la agilización en los procesos de genética, que es donde se hace un cuello de botella en servicio periciales, debido a que son muchos los cuerpos que tienen que trabajar en el estado, y los procesos para obtener un perfil genético llevan mucho tiempo”, apuntó.

El director de Semefo consideró que una solución inmediata será hacer un operativo en el que se vuelvan a muestrear todos los cuerpos, obteniendo tres muestras de cada uno y que no se espere el resultado y puedan ser inhumados en fosa común.

EL funcionario aclaró que el Semefo está funcionando de manera normal, y que esté rebasado en la capacidad de almacenar cuerpos refrigerados, aseguró que no tiene nada que ver con la operatividad, ya que cuentan con cinco médicos especialistas en medicina forense para sacar el trabajo diario.

“Aunque tenemos 55 y la capacidad es de 50, algunos son restos óseos, osamentas, cráneos, entonces en esos casos, en las charolas que utilizamos en Semefo podemos poner diferentes restos humanos o restos óseos en una sola lancha, y que no nos ocupen cuatro o cinco lugares”; explicó.

Finalmente, recalcó que no todos los cuerpos que llegan a Semefo son por homicidio, son cuerpos que sufrieron la interrupción abrupta de la vida, es decir, puede ser un accidente de tránsito, un suicidio o toda muerte que ocurre en vía pública.