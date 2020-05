Ensenada suma 20 casos de Covid-19 en un día 

Ensenada, BC.- De acuerdo a las cifras que diariamente proporciona el Gobierno Municipal, de lunes a martes incrementaron 20 casos de Covid-19 en Ensenada, por lo que el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco), Rafael Chávez Montaño, consideró que la población se está relajando demasiado.

El lunes 25 de mayo se tenía un registro de 199 casos positivos en Ensenada, sin embargo, para el martes 26 de mayo la cifra incrementó a 219, mientras que el número de defunciones se mantiene en 35.

“La gente está desesperada porque no tiene trabajo, no se ha implementado una campaña para hacerle sentir a las personas la importancia de este problema, está es una pandemia y como tal debe ser atendida, además de pedirle a la gente que se quede en su casa, el gobierno debe de responder con obras”, opinó Chávez Montaño.

El Presidente de Canaco declaró que más del 40% de las pequeñas empresas están cerrando, y consideró que es imposible que el resto de los negocios soporten cerrados un mes más.

“Los negocios ya no van a aguantar, ya debemos estar arriba de los 350 negocios cerrados en Ensenada y esto no se para, porque los mexicanos vivimos al día, lamentablemente no tenemos los grandes ahorros, además de que no hay ahorro que alcance para tener cerrado dos meses seguir pagando, luz, renta, impuestos, teléfono y personal”, señaló.

No obstante, el empresario dijo que comprenden que la única manera de combatir la pandemia es aplicando la sana distancia, las medidas de higiene y sobre todo permanecer en casa.

“En Ensenada se está incrementando como ocurrió en Mexicali, aquí no hemos llegado al pico y esto no va en descenso, al contrario, vamos subiendo, los negocios estamos tratando de hacer lo que nos corresponde sin embargo nosotros no podemos ser responsables de la gente cuando sale del negocio, si se quitan el cubrebocas ya no podemos hacer nada”, lamentó.

Chávez Montaño dijo que en Mexicali se percibe mayor temor de la población por la enfermedad, in embargo, en Ensenada al ver los números muchos más bajos, la gente se ha relajado y poco a poco ha ido ignorando las medidas que debe de tomar.