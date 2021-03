Ensenada registra 246 accidentes automovilísticos durante febrero

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, informó que del 1 al 28 de febrero, agentes a su cargo atendieron un total de 246 accidentes automovilísticos, de los cuales en ocho de ellos se presentaron personas lesionadas.

El comandante de Tránsito, Pedro Antonio Lemus Camacho, detalló que se suscitaron 13 accidentes por motocicleta, de los cuales hubo dos personas con lesiones, asimismo seis hechos de peatones con un lesionado, y dos percances de ciclistas con un lesionado.

Manifestó que entre las principales causas que provocaron los incidentes, fue la falta de precaución para manejar, pues durante dicho mes se reportaron 83 casos; invadir carril, 64; no guardar distancia, 51; no hacer alto gráfico, 31; y no ceder el paso a vehículo con preferencia, 24.

Además, se elaboraron 816 boletas de infracción, de las cuales 443 fueron por la falta de cinturón de seguridad y/o retención infantil; 260 por el uso del teléfono o distractores, 86 por andar con exceso de velocidad; y 27 por falta de casco en el caso de los motociclistas.

“Es de suma importancia que los conductores de vehículos de motor particulares y de servicio público, así como ciclistas y peatones, respeten en todo momento la normatividad, para de esta manera evitar cualquier accidente de tránsito”, manifestó.

Indicó que las principales avenidas de la ciudad donde se registran mayores accidentes, se encuentra: avenida Reforma, avenida General Lázaro Cárdenas –bulevar Costero-, calle Segunda, bulevar Esmeralda y avenida Miguel Allende (sobre la carretera Transpeninsular).