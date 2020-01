Ensenada perderá el 60% de su territorio al municipalizar SQ: GIT

Ensenada, BC.- De concretarse la municipalización de San Quintín con una superficie de 32 mil 835 kilómetros cuadrados como se pretende, Ensenada perdería la mayor parte de su superficie, además de que esto no resolvería los rezados de la zona Sur, advirtió el Presidente del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada (GIT), Alfonso García Quiñones.

“Se perdería el 60% de territorio del actual municipio de Ensenada, a pesar de que se habla de los problemas de San Quintín, esto está partiendo en dos a Ensenada, no nada más respecto del Valle de San Quintín, se están llevando los 500 kilómetros que hay hacia el paralelo 28”, declaró.

El coordinador del GIT opinó que la municipalización no va a resolver los problemas que tiene San Quintín, como la falta de agua, drenaje, seguridad pública, servicios de salud, entre otros.

“San Quintín tiene un índice de pobreza de arriba del 20% de su población, cuando en el reto del estado ningún municipio llega al 5%, esos problemas no los va a resolver una municipalización, los están engañando el Congreso y el gobernador, en el país hay más de 2 mil 400 municipios, de los cuales más de 2 mil 100 están quebrados”, señaló.

El experto mencionó que desde 2004 que la Secretaría de Gobernación analizó el tema, se planteó que en el mejor de los casos, hasta después de 15 años lograría ser un municipio autosustentable en el gasto corriente.

Por otra parte, García Quiñones aseguró que la reforma que hizo al Congreso al artículo 76 es una rotunda violación a los derechos humanos.

“Con base en ese artículo el derecho que tenía la población de opinar respecto a si era conveniente o no que se municipalizara una parte del municipio, ahora se la están quitando a todos los municipios pero con dedicatoria para Ensenada, los ensenadenses no van a opinar si es que hay consulta pública para municipalizar la región Sur”, alegó.

El empresario consideró que el gobierno del estado y el gobierno federal aborden el problema de manera congruente, primero pensando en abatir la pobreza antes que en crear un nuevo municipio.

“Ensenada n o está en contra de San Quintín, al contrario, lo que tenemos que hacer es ayudarle a la población de San Quintín a que resuelva sus carencias, no lo van a lograr creando un aparato burocrático, los ensenadenses no estamos en una postura de egoísmo, hay que analizar si lo que esa haciendo con San Quintín es lo más conveniente y no lo es, es un engaño”, concluyó.