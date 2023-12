Empresas pesqueras de Ensenada han sido las más inspeccionadas: Canainpesca

Ensenada, BC.- Las constantes quejas y manifestaciones de la población en contra del sector pesquero de El Sauzal, ha derivado en múltiples inspecciones y revisiones de las autoridades, frenando esta actividad económica consideró Alfonso Rosiñol de Vecchi.

“El principal reto de este año ha sido el constante ataque que hay de una parte de la población y a pesar de que las autoridades les han respondido que las plantas están siendo revisadas, auditadas y que están cumpliendo, pero estas personas por intereses personales siguen en un constante ataque en contra de la industria pesquera porque no les gusta”, declaró el vicepresidente de pesquerías de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca).

Alfonso Rosiñol consideró que estos señalamientos han mermado la actividad de las empresas pesqueras de Ensenada.

Alfonso Rosiñol de Vecchi, vicepresidente de pesquerías de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca). Foto: Archivo

Las empresas en lugar de estar enfocadas a pescar y desarrollar nuevos productos de valor agregado, mejorar sus procesos y bajar costos, han tenido que estar siendo revisadas por las autoridades, puedo decir que somos el sector que más vigilado ha estado en el estado”, afirmó.

Visitas de inspección

El empresario comentó que existen 25 empresas pesqueras en El Sauzal y recientemente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que en lo que va de la administración actual ha habido 68 visitas de inspección.

“Eso significa que son casi tres visitas de inspección por cada planta, estamos altamente regulados y revisados y claramente si hay tanta revisión y las plantas siguen operando es porque tenemos nuestros documentos en regla, a lo mejor unos están en trámite, pero se te permite operar mientras estén en trámite”, argumentó.

Aseguró que son infundados los señalamientos de que las empresas son las responsables de contaminar con descargas directas al mar.

“La autoridad se ha dado cuenta que no, son acusaciones falsas y ese ha sido el reto más grande porque en lugar de dedicarte a tu negocio y a lo que te deja, estas dedicado a recibir revisiones y estarte defendiendo de acusaciones que resultan falsas”, opinó.

Quejas por malos olores

En relación a las quejas de ciudadanos por los malos olores que hay en la zona, el empresario explicó que no existe una norma que regule olores.

“No existe una máquina que te pueda decir qué olor es bueno o qué olor es malo, incluso puede haber algo que no huela o que huela bonito y tenga un alto nivel de contaminante y algo que huele feo que no contamina, simplemente es una molestia, no hay una forma en que el olor pueda ser regulado, lo que la autoridad hace es revisar las fumarolas de las chimeneas de las calderas y Revisa que no traigan contaminantes, las plantas están cumpliendo con todas las normas”, afirmó.

Finalmente, el líder pesquero dijo que el consumo de pescados y maricos en el país tuvo una pequeña contracción, mientras que en el mercado internacional hubo un ligero repunte.

“El sector pesquero es muy extenso y variante, en general ha sido un año dinámico y con muchos obstáculos en el cual estamos saliendo fortalecido como sector, las empresas han salido adelante, sé que varias de las pesquerías como el atún y la sardina han tenido un buen año en cuestión de capturas, sin embargo, el mercado ha estado un poco más flojo porque hay un tema inflacionario a nivel internacional”, concluyó.