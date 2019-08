Ingenieros rechazan que foráneos ocupen cargos en el Municipio

A los profesionales que integran la membresía del Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada (CICE) les preocupa que personas que residen en otras ciudades del Estado sean incorporados al nuevo Gobierno Municipal, en virtud de que desconocen los problemas del municipio.

Durante la reunión semanal de este organismo que preside Fabián René Ibarra López, manifestaron hay información proveniente del círculo cercano al próximo alcalde Armando Ayala y del gobernador electo Jaime Bonilla, de que se pretende que foráneos ocupen posiciones de primer nivel en la administración municipal.

Manifestaron que por lo menos una persona ya fue designada para integrar el Comité de Transición, señalaron, y se tiene información que hay propuestas para la Secretaría General y para el área de Obras y Servicios Públicos, que pudieran no ser de Ensenada.

“Independientemente de que eso sea cierto o no, a la membresía del CICE le preocupa gravemente que eso llegara a ocurrir, por las muchas implicaciones que habría por el desconocimiento de la problemática y características del municipio y en la comunicación del gobierno con la comunidad”, señaló Ibarra López.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Adelantó que buscará un acercamiento con las próximas autoridades municipales para conocer de primera mano cual es la visión que se tiene para la integración del nuevo gobierno y poder actuar antes de que se den a conocer los nombres de quienes integren el gabinete que ya se dijo, será un día antes de la toma de protesta.

Mientras tanto, enfatizó que es deseable que el futuro alcalde Armando Ayala busque gente de su confianza entre profesionistas prestigiados y reconocidos, colegios de abogados, de ingenieros, arquitectos o de cualquier otra especialidad que viven en Ensenada, donde seguramente encontrará los perfiles idóneos que se identifiquen con la comunidad.

“El CICE no tiene nada en contra de las personas que viven en otras ciudades, hay gente preparada a la que se le respeta, pero existe la desventaja de que ignoran la problemática, no conocen a la gente, no saben nada del extenso territorio del municipio y no tienen las mismas prioridades que los ensenadenses”, señaló. .

Puntualizó que el CICE tiene 150 integrantes con maestrías y doctorados, existen perfiles muy competentes en los demás colegios de profesionistas, apuntaron, por lo que no existe ninguna necesidad de distorsionar el gobierno con gente venida de otras ciudades.

“No sabemos cuál es la intención, pero de concretarse, no sería bueno para Ensenada”, hay más de medio millón de ensenadenses de donde escoger, externaron.