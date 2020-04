Empleados de Pemex reclaman servicios de salud ante contingencia

En Ensenada son 436 trabajadores de Pemex afectados, entre activos, jubilados y familiares, que no están recibiendo atención médica.

Así lo dio a conocer el presidente de Jubilados de la Sección 40 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Rafael Rentería Franco, quien señaló que quienes corren mayor riesgo de contagio en esta pandemia son los empleados jubilados de Pemex, mismos que han dejado de contar con el seguro médico.

El líder sindical puntualizó que Pemex está incumpliendo el contrato colectivo de trabajo que en el capítulo 14 se refiere a la prestación de servicios médicos, los empleados de Pemex gozan de un seguro médico en un hospital privado, sin embargo, por el momento ha sido suspendido.

El sindicato está haciendo todo lo posible para que estos e corrija de la mejor manera, sin embargo, no hay respuesta por parte de Pemex, el año pasado pasó lo mismo desde el 1 de enero y hasta fines de agosto los empleados no tuvieron servicio médico en s localidad y ahora desde el 1 de abril hasta este momento no hay respuesta”, expuso.