Emiten medidas ante el manejo de pirotecnia

ENSENADA.- Con el fin de invitar a la comunidad a evitar el uso de los juegos artificiales y que en caso de hacerlo no sufran algún daño, el XXII Ayuntamiento que preside Marco Novelo y la Dirección de Bomberos emiten algunas medidas para su manejo y prevenir accidentes con motivo de las Fiestas Patrias 2019.

J. Guadalupe Marmolejo Ferrel, director de Bomberos en Ensenada, explicó que los juegos pirotécnicos son artesanías elaboradas a base de pólvora para producir explosiones con efectos luminosos, los cuales deben usarse con cuidado y de preferencia evitarlos.

Mencionó que es importante que ningún momento dejen en mano de los menores, aun cuando serán supervisados por un adulto, lo mejor es que ellos no jueguen con materiales flamables.

Recomendó que en caso de que alguno de esos artefactos no encienda o no explote, este debe ser mojado con agua simple, sin introducirlos en algún recipiente como baldes, vasos o frascos de cualquier material, mucho menos en los bolsillos.

Asimismo, Guadalupe Marmolejo indicó que es mejor quemarlos de uno en uno y jamás varios al mismo tiempo, ya que eso puede provocar algún accidente material o humano.

El funcionario municipal también dijo que la pirotecnia nunca debe ser abierta, ni dejarse cerca de animales, viviendas, predios baldíos, árboles o vehículos, por ser sumamente peligroso y es mejor no usarlos para prevenir cualquier incidente.

Finalmente el director de Bomberos refirió que lo mejor es no comprar cohetes, sin embargo en caso de adquirirlos lo recomendable es hacerlo en sitios avalados por Sedena y las autoridades competentes.

Recomendaciones

De adquirir artificios pirotécnicos, que éstos sean los permitidos por la autoridad competente.

Es conveniente que la adquisición de fuegos artificiales la realice un adulto y que siempre esté presente cuando se empleen los mismos.

No transportar fuegos pirotécnicos en los bolsillos.

Lea atentamente y lleve a cabo las instrucciones de uso impresas en las etiquetas de los productos y en sus envases respectivos.

Cuando emplee un artificio pirotécnico, no llevar consigo entre las ropas, en bolsas u otros envases más de los mismos, depositarlos previamente en lugar alejado de donde se realizará el encendido.

Evitar el empleo de fuegos pirotécnicos en los que se observe:

- La no presencia de etiquetado e indicaciones de uso

- Ruptura de su envoltorio

- Pérdidas de su carga

- Desprendimiento de su mecha, etc.

No introducir fuegos de artificio en envases de vidrio, metálicos u otros recipientes.

No dirigir los fuegos artificiales autopropulsados o de proyección (cañas voladoras, bengalas, volcanes, baterías, etc.) hacia personas, viviendas, vehículos, etc.

Al momento de emplear artificios pirotécnicos (petardos, triángulos, etc.) no los sostenga en la mano, colóquelos sobre objetos firmes e incombustibles, enciéndalos y aléjese.

Los fuegos artificiales deben emplearse en lugares despejados.

No trate de aumentar el efecto lumínico y/o audible de la pirotecnia empleando más de una unidad por vez; no experimente con fuegos de artificio.