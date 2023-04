Emite la DSPM recomendaciones para evitar ser víctima de extorsión telefónica

Ensenada, B.C.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal a través de la Subdirección de Prevención del Delito emitió recomendaciones para evitar ser víctima de extorsión telefónica, para con ello proteger a la ciudadanía mediante herramientas preventivas.

La subdirectora de Prevención al Delito, María Elena Monreal Mendoza dio a conocer que, las extorsiones telefónicas son una modalidad que se comete por medio de una llamada telefónica en la que el delincuente busca que las víctimas paguen un monto económico asegurando tener privado de la libertad a algún familiar o como favor a algún conocido.

Asimismo explicó que pueden detectar a las personas que son parte de una extorsión telefónica ya que, los responsables emplean violencia psicológica con la víctima, se comporta de manera agresiva junto con amenazas, son presionados para dar dinero, amenazan con el secuestro de un familiar, como ejemplo.

Denuncia

Derivado de ello, se recomienda a la ciudadanía a tomar las siguientes precauciones: evitar contestar llamadas de números extraños, ser cuidadoso con los enlaces desconocidos, mantener contacto con sus familiares de manera constante.

Asimismo es importante que las personas que lleguen a atender una llamada extraña no brinden información personal ni números o datos bancarios, no alarmarse, no apagar el celular en ningún momento, si se le menciona que un familiar esta en peligro comunicarse de inmediato al número de emergencias para emitir su reporte y seguidamente con él familiar para corroborar que se encuentra bien.

Mediante la subdirección de Prevención del Delito se busca brindar información precisa a la ciudadanía para salvaguardar su integridad y salud física, cuidándolos de ser víctimas de tales delitos”, manifestó la subdirectora.

Para finalizar, Monreal Mendoza reiteró a la población para que coadyuve con la autoridad y reporte de manera inmediata cualquier posible hecho constitutivo de delito, a la línea de emergencia 911 y/o a la de denuncia anónima 089.