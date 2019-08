Emite Protección Civil medidas y recomendaciones para visitar playas

Con el fin de proteger a los ciudadanos que acuden a las playas durante esta temporada de verano, el XXII Ayuntamiento que encabeza Marco Novelo, a través de la Unidad Municipal de Protección Civil, emite algunas medidas y recomendaciones de carácter preventivo.

Jaime Nieto de Maria y Campos, titular del Protección Civil en el Gobierno Municipal enfatizó en primera instancia que el uso de las playas -Playa Hermosa, Conalep, La Misión y Pacífica- es de 10:00 a 19:00 horas para visitantes locales y foráneos.

El funcionario municipal destacó que es importante no exponerse al sol entre las 11:00 y 15:00 horas porque es cuando los rayos UV están al máximo, sin embargo el uso de bloqueador solar debe ser básicamente un hábito diario.

De igual manera se pide a los bañistas no nada en áreas prohibidas, entre ellas donde hay tráfico marítimo de lanchas o motos acuáticas u otro tipo de embarcaciones para evitar incidentes y procurar hacerlo en zonas cercanas a la orilla y la vista del personal salvavidas.

Jaime Nieto reiteró que es obligatorio respetar las reglas de las zonas costeras como no tirar basura, no ingresar al agua después de comer, no fumar o beber alcohol, no traer mascotas sin correa, no ingresar vehículos motorizados y no utilizar ropa pesada para nadar –mezclilla-.

El director de la Unidad Municipal de Protección Civil recomendó a las familias visitar las playas que cuentan con vigilancia, con el fin de tener mayor seguridad al pasear y disfrutar este tipo de espacios públicos, así como ubicar los servicios de emergencia en caso de requerirlos.

Dijo que es de suma importancia estar atentos a las indicaciones sobre el comportamiento del mar, como es el uso de banderillas de los colores: verde, amarillo y rojo.

*VERDE: Buenas condiciones para bañarse, nadar o bucear.

*AMARILLO: Precaución por corrientes marinas y posibilidad de que el estado del tiempo empeore.

* ROJO: Indica que los bañistas NO deben ingresar al mar

En caso de emergencias, Protección Civil recomienda comunicarse al 911 ó a la Estación Naval de Búsqueda y Rescate (ENSAR) de la Secretaría de Marina (646) 173-40-00.

Recomendaciones para visitantes de playas:

· Asista a playas vigiladas, estas son las más seguras.

· Evite el uso de desechables y utilizar utensilios reutilizables.

· No utilice pantalones o short de mezclilla para nadar.

· No ingiera bebidas embriagantes y comida antes de entrar al agua.

· No lleve botellas de vidrio a las playas.

· Al llegar a la playa pregunte al grupo de salvavidas cuáles son las áreas seguras para nadar.

· Respete el horario de playas que es de 10:00 a 18:00 horas.

· Siga las instrucciones que den salvavidas y miembros de seguridad.

· No entre con vehículos o caballos a playas concurridas, respete a los demás.

· No destruya los letreros ni las torres de los salvavidas.

· No descuide a sus hijos, vigílelos todo el tiempo.

· Si ve que alguien tiene problemas en el mar, notifíquelo a los salvavidas.

· Si va a utilizar una embarcación de aviso a Capitanía de Puerto de la localidad, verifique las condiciones del tiempo y cumpla con todas las medidas de seguridad requeridas.