El carnaval no se debe cancelar: Proturismo

ENSENADA.- Ante la especulación de una posible cancelación del Carnaval de Ensenada, el titular de la Dirección de Promoción Turística de Ensenada (Proturismo), consideró que el festejo debe llevarse a cabo debido que es toda una tradición para el puerto y genera una importante derrama económica.

“Se necesita planeación, sabemos que es tarde para que ahorita se le asigne el carnaval a un empresario porque se necesitan horas para hacer algo digno, nos interesa mucho que el carnaval no se deje de hacer, es uno de los eventos que más aforo tiene en el destino Ensenada”, declaró.

El funcionario aseguró que además del turismo regional y extranjero que visitan las fiestas carnestolendas, también la gente local disfruta mucho de este evento que es una tradición de 100 años para el puerto.

Refirió que un estudio de medición realizado en 2017, arrojó que al carnaval de Ensenada acuden más de 150 mil personas que tienen un gasto promedio de 800 pesos y una derrama económica de arriba de los 120 millones de pesos.

“El carnaval genera un gran dinamismo, es un evento que genera muchas acciones alrededor del mismo, todo el distrito turístico, los restaurantes, bares, tiendas, el mercado negro y los hoteles se reactivan porque trae mucha gente”, indicó.

Amador Arteaga comentó que desde noviembre del año pasado una importante cadena de hoteles ha estado solicitando la publicidad del carnaval para difundirlo a través de sus plataformas a nivel nacional y así atraer más huéspedes.

“Creemos que el carnaval se va a llevar a cabo, no podemos pensar que no se va a hacer y no tenemos un dato oficial de que se cancela, hay mucho escepticismo por la tardanza en que se otorgue, hay por ahí una propuesta de un empresario”, señaló.

El Carnaval se tendría que llevar a cabo del jueves 20 de febrero al martes 25 de febrero, por lo que prácticamente queda un mes para organizarlo, por lo que el Director de Proturismo consideró que es muy poco tiempo pero no es imposible.

“Ayer platicamos con dos personas que se dedican a armar los carros alegóricos y ellos dicen que cada día es crucial, pero que están en tiempo de hacerlos, tal vez no tres o cuatro como hacían en otros años cada uno, hay que reconocer que es tarde”, expresó.

Finalmente, el funcionario opinó que más allá de las afectaciones económicas para el sector hotelero y comercial, una posible cancelación afectaría a la gente que disfruta cada año de este festejo.

“La ley dice en el reglamento que e se otorgarán tres actividades a través del Ayuntamiento de Ensenada, el carnaval, las fiestas patrias y las fiestas de Verano, son tres festejos que debemos de buscar cómo dárselas al pueblo porque se lo merece”, concluyó.