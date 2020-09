El Presidente vive en su mundo: CCEE

ENSENADA, BC.- Tras el segundo informe de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrados, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Carlos Ibarra Aguiar, consideró que el mandatario no se ha percatado que el país está en crisis.

¿Qué destacaría del informe?

Nada, fue lo mismo de lo mismo, mucha paja, muchas cosas pendientes por hacer, estuvo muy enfocado al tema de ayuda pero no vimos nada de lo que ha hecho, el país sigue igual, nada de lo que dijo ahí va a mejorar nuestro país.

¿Coincide que ha habido una recuperación económica tras la pandemia?

Definitivamente no, estamos ante una crisis que él no ve, esa recuperación que menciona que ya vamos saliendo, lo viene diciendo desde hace meses, que ya vamos domando a la bestia del Covid y lo único que empezó a hacer es subirse hacia los primeros lugares y ahorita vemos el efecto, el mundo de muertes comparado con otros países.

¿El tema de seguridad fue bien abordado?

Falta mucho que hacer, simplemente nuestro estado, yo no digo que no haya estados que no se han recuperado, sí, el tema de Guadalajara lo atacó como lo debería haber atacado, pero no ha sido la constante, hace falta más inversión en seguridad.

Un tema que destacó fue el combate a la corrupción, ¿coincide en que ha mejorado?

Yo lo veo igual, a lo mejor trata de pregonar pero lamentablemente en muchos de los círculos están peor las dependencias, hemos estado batallando nosotros en áreas donde no avanzan las cosas y no hay dinero, él decía que iba a acabar con la corrupción y hoy nos habla que es imposible acabarla en dos años.

¿Qué le hubiera gustado escuchar en este segundo informe?

Me hubiera gustado que buscara un cambio económico, un cambio fiscal, que realmente pueda haber flujo de efectivo a los negocios para que al menos pueda avanzar el mercado interno porque ahorita no podemos ir a Estados Unidos, es una de las grandes ventajas que pudiera tener, que es poco lo que se está yendo a gastar a otras partes y ese flujo debería circular en nuestro país, pero no hay inversión de obra ni esas grandes inversiones para que se pueda derramar el dinero., teníamos esperanzas de un verdadero cambio y lamentablemente sigue viviendo en un mundo diferente o paralelo al que vive la mayoría de la gente, hoy tenemos más pobres que antes.