Ejido buscará informar a AMLO sobre la situación de contaminación en Maneadero

Ensenada BC.- Luego de cuatro años de crisis por la contaminación de los arroyos San Carlos y Las Ánimas en el Valle de Guadalupe, el presidente del Comisariado Ejidal de Sánchez Taboada, Epigmenio Romero Solorio, hizo un nuevo llamado a los tres niveles de gobierno para que haya un resultado contundente en el tratamiento de aguas en los cinco ejidos.

Consideró que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, representa una oportunidad para informarle claramente la grave situación que viven las familias en Maneadero.

Tenemos la confianza en que se logrará el entendimiento y esperamos que venga la coordinación con el gobierno estatal para resolver el problema de fondo, y no únicamente de manera momentánea”

Indicó.

Preocupación de la comunidad

Recordó que, en noviembre del 2022, se le hizo llegar un oficio a la gobernadora en el que se le informó de la preocupación de la comunidad en Maneadero, ya que se presentaba desde ese entonces, una propuesta de su gobierno para resolver el tratamiento de aguas con un proyecto cercano a los 900 millones de pesos, en un tiempo muy largo.

Le explicamos a la primera mandataria en aquel entonces, que como ciudadanía y como ejido, teníamos conocimiento de opciones mucho más económicas, limpias y en menor tiempo, y su secretario del agua, no ha permitido que esas tecnologías puedan hacerse realidad en nuestra comunidad, sin poner otras opciones viables”, declaró.

Puntualizó que el Ejido Sánchez Taboada tiene una tradición de responsabilidad social que data de 1937, en donde la comunidad se encargó desde las primeras escuelas, el correo, la primera gran empresa, pavimentación e impulsar el drenaje.

“Lo hemos hecho de la mano con todo tipo de gobiernos, la responsabilidad social no tiene colores, el excremento que es vertido en nuestra comunidad y a nuestros mares, no tiene colores ni partidos políticos, no es un tema empresarial para nosotros, es un tema de salud, desarrollo, higiene y crecimiento”, expresó.

Solución urgente

Romero Solorio refirió que hace un par de semanas le fue entregado a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, con copia a Claudia Sheinbaum, a la presidenta del Senado y del Congreso, un oficio por parte del grupo “Todos Somos Maneadero”, en donde se exige una solución urgente con visión para los próximos 50 años, no como una solución pasajera y efímera.

“Desde el Ejido hemos apoyado a este grupo y secundamos su postura, y este es un grupo completamente ciudadano, donde hay madres y padres de familia, maestros, comerciantes, profesionistas, compañeros de los cinco ejidos, hay deportistas, hay comunidad del centro de la ciudad de Ensenada que entiende que Maneadero es parte de la zona conurbada de Ensenada y por ello, se tiene que trabajar en coordinación”, manifestó.

Refirió que esperarán un tiempo prudente, no más de 20 días, para recibir la respuesta a los oficios para la solución de fondo, la de visión de largo plazo, dándose por respondidos en el tema de corto plazo, que será la inversión inicial de poco más de 100 millones de pesos para la Planta El Naranjo.

Puntualizó que, al término de ese plazo, convocarán nuevamente al Ejido y a la comunidad en general, para informar y compartir la ruta de acciones a seguir.