Ejidatarios amenazan con bloquear caminos del Valle de Guadalupe  

ENSENADA.- Ejidatarios de la zona del Valle de Guadalupe se presentaron en la primera sesión de cabildo del 23 Ayuntamiento de Ensenada, para manifestar su inconformidad por la aprobación del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo para el Valle de Guadalupe por parte de la administración anterior y solicitaron que el presente ayuntamiento lo revoque o de lo contrario bloquearán la carretera.

Rafael Romo Pereida, Presidente de la Unión de Ejidos de la Zona Norte de Ensenada, explicó que existe un amparo contra el Programa Sectorial de los Valles Vitivinícolas, por lo que automáticamente era improcedente aprobar un reglamento, sin embargo, los regidores de la administración pasada ignoraron esto y lo aprobaron en la última sesión.

“Lo votaron a favor pero estamos tratando que no se suba al Diario Oficial del Estado, porque sería un desacato total, queremos la mesa pareja para todos, vitivinicultores, pobladores y ejidatarios, no queremos que nos atropellen nuestros derechos, ni nosotros los de ellos”, manifestó.

Detalló que este reglamento se interpone con el artículo 27 de la Ley Agraria, ya que los ejidos son autónomos y con esto no se están respetando las carpetas básicas.

“El Municipio no tiene nada que hacer en lo federal, queríamos hacer equipo pero con este tipo de cosas que están haciendo no queremos trabajar con gente deshonesta, por ejemplo, un uso de suelo que era agrícola el Municipio lo puso en conservación y no puedo hacer nada en ese terreno y cuando quiera bajar un programa no voy a poder porque no es el uso de suelo adecuado”; señaló.

Finalmente, comentó que tratarán que esta administración solucione el problema revocando el reglamento o de lo contrario cerrarán rutas y caminos en Valle de Guadalupe.

“Esto apenas empieza, si alguien se mete con nosotros y están atropellando nuestros derechos, a nosotros no nos va a importar atropellar los derechos del Municipio, porque se están metiendo contra nosotros”, declaró.