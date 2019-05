Disminuye vacunación por culpa de grupos antivacunas

En las últimas campañas de vacunación no se ha llegado ni al 50% de la meta, debido a que el 30% de los padres de familia se niega a vacunar a sus hijos por información que leen de grupos antivacunas en redes sociales, reveló José Antonio García Rivera, jefe de los servicios de salud jurisdicción Ensenada.

“Hay un grupo antivacunas que emite información que no está basada en el método científico ni en estudios de ciencias, únicamente basados en mitos y situaciones que ellos piensan y creen porque no han podido comprobar que las vacunas no sirven o que causan daño, las vacunas que aplica el sector salud son de una conservación perfectamente establecida con una red de frío de mucho control”; puntualizó.

Refirió que la mayoría de estos grupos antivacunas operan a través de las redes sociales y esto ha tenido un impacto muy fuerte en las últimas campañas.

“En la semana nacional de salud pasada no llegamos ni al 50% de las metas establecidas en la vacuna anti influenza y en la vacuna para poliomielitis, por más esfuerzos que hicimos la gente no permitió que en los niños menores de cinco años se les aplicarán las gotitas contra la poliomielitis, cuando por años hemos llegado a la meta casi al cien por ciento”,

El jefe de salud recordó que actualmente hay un problema de sarampión a nivel mundial debido a la falta de vacunación, sin embargo en Baja California se ha establecido un cerco post vacunal epidemiológico para evitar que el virus del sarampión no circule.

“En Ensenada tenemos una movilidad poblacional de más de 60 mil migrantes agrícolas por año, vean la exposición que tenemos y gracias a las vacunas hasta ahorita no se ha detectado ningún caso de sarampión, tenemos 26 casos que están siendo estudiados y todos han salido negativos”, indicó.

El funcionario comentó que durante la segunda semana nacional de salud que se lleva a cabo del 20 al 24 de mayo, se aplican vacunas para complementar el esquema básico de vacunación en las unidades de salud, además de intensificar las acciones de vacunación contra el virus del papiloma humano.

“En esta ocasión estamos poniendo la segunda dosis a todas las niñas escolares de quinto año de primaria o aquellas que tengan 11 años y no estén escolarizadas, ingresamos a las escuelas y en colaboración con el sistema educativa generamos información con los padres de familia para que nos firmen el consentimiento informado”, explicó.

García Rivera mencionó que el 90% de las personas que iniciaron una vida sexual activa tienen el riesgo de infectarse con el virus del papiloma humano.

“Es importante considerar que las personas que tengan este virus del papiloma humano, sea el subtipo que sea, están íntimamente relacionados con el cáncer cervicouterino, en el momento en el que nosotros le aplicamos la vacuna a estas personas no los estamos para que tengan vida sexual activa, es una protección que no les genera más que anticuerpos”, afirmó.

No obstante, el funcionario lamentó que aproximadamente el 30% de los padres de familia no han querido autorizar la vacuna y deben ir dos o tres veces al plantel con el propósito de darles más información y sensibilizarlos para que las niñas no se queden con una vacuna incompleta.