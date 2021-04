Deudores de agua que paguen de acuerdo a la Ley: Coparmex

ENSENADA, B.C.- Si existen deudores por concepto de agua, que paguen, pero que sea con las debidas formas y procesos establecidos en la Ley, no bajo múltiples arbitrariedades cometidas de manera artificiosa por las comisiones estatales de servicios públicos y sus empresas auditoras, obligando a los empresarios y ciudadanos a erogar montos excesivos.

Lo anterior lo expresó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Ensenada (Coparmex), ante a las recientes declaraciones por parte del gobernador del estado, mediante las cuales califica a ese organismo empresarial como el principal protector de los deudores de agua en el Estado.

Dijo que por principio el organismo durante su historia ha sido y seguirá siendo la protectora número uno del estado de derecho en el municipio, el Estado y en todo el país, situación que no debería de incomodar al gobierno.

"Si alguien debe, que el gobierno le cobre, pero que sea cumpliendo los proceso que para ello la Ley prevé y no con métodos discrecionales", apuntó el dirigente.

El empresario consideró que defenderse ante cualquier actitud arbitraria de las autoridades es un derecho que todo gobernado tiene, acudir al amparo de la Ley no significa que un empresario no desee pagar lo justo, y más cuando sus impuestos no se vean reflejados con transparencia.

“Seguiremos siendo críticos y defensores no solo de los intereses de nuestros socios, sino de la ciudadanía en general, ante acciones irregulares como los cobros bajo presión, amenazas y fuera del contexto legal con los cuáles se ha venido afectando a empresas y particulares”, subrayó Muñoz Barba.

Indicó que la Coparmex es un sindicato patronal independiente, apartidista y de afiliación voluntaria que reúne a empresarios de todos tamaños y sectores, unidos por un profundo compromiso con México, y con uno de los activos más valiosos para sus empresas, como lo es la gente trabajadora.