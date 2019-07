Detienen conflicto en San Quintín que ponía en riesgo 2 mil empleos

ENSENADA.- Luego de que un grupo de jornaleros de la zona Sur del Municipio bloquearan la carretera Transpeninsular la semana pasada, debido a un conflicto por el uso del agua de un pozo, el subsecretario de Gobierno del estado en Ensenada, Pablo Alejo López Núñez, afirmó que hasta el momento se ha logrado mantener la paz.

Desde el momento de los hechos formamos una comisión de trabajo en donde estuvieron involucradas todas las partes, autoridades de la Secretaría del Trabajo, La Procuraduría de Justicia y los representantes legales de dos empresas que habían tenido un conflicto que ponía en riesgo que se regaran aproximadamente 400 hectáreas se regaran con el agua que se había apropiado una empresa, explicó.

El funcionario dijo que esto también ponía en riesgo a alrededor de 2 mil empleos de jornaleros en la zona, sin embargo, gracias a la mesa de trabajo el bloqueo no permaneció por más días.

“El primer compromiso fue que no se dejara de suministrar el agua para que no se pierda la producción, y establecer una mesa de seguimiento para las diferencias que han tenido estos particulares, ha habido muy buen ambiente de ambas partes, las cosas muy bien y no debe haber problemas en lo sucesivo”, consideró.

El subsecretario de gobierno en Ensenada mencionó que desde el paro laboral de jornaleros de San Quintín en 2015, el gobierno ha procurado mantener comunicación permanente para mejorar las condiciones laborales.

“Hay un seguimiento puntual de cada unas de las peticiones por parte del gobierno estatal, municipal y federal, afortunadamente se ha mantenido en tranquilidad, la producción, la zona, la convivencia entre las diferentes partes y esperemos que así continúe”, indicó.