Detienen a hombre por presuntos daños y robo

ENSENADA.- La actuación oportuna de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal adscritos a la Subestación Punta Banda ante una denuncia ciudadana, resultó en la detención de Ramón Enrique N. de 24 años por presuntos daños y robo a un local.

Con base en el informe policial, a las 23:24 horas del viernes 13 de septiembre se alertó vía radio que en un establecimiento ubicado en el interior de un centro comercial de las calles Esmeralda y Urano del fraccionamiento Valle Dorado se había activado una alarma y que al parecer estaban robando.

En el sitio los agentes fueron abordados por una persona de sexo masculino que se identificó como propietario del local y les manifestó que había recibido una llamada de la central de alarmas que tiene contratada, por lo que les solicitó apoyo para inspeccionar el lugar.

Uno de los oficiales subió por una reja en dirección al techo en donde miró una caja de metal y a un costado de ésta a un hombre recostado que llevaba sobre su espalda una mochila, por lo que se identificó como Policía Municipal y le preguntó que hacía en el lugar a lo que éste le respondió que nada.

Con comandos de voz le indicó que descendiera pero éste hizo caso omiso y le empezó a tirar con piedras y objetos que tenía a su alcance, tomando una actitud evasiva y violenta tratando de lesionar tanto a los oficiales como al propietario del establecimiento.

Al no acatar las indicaciones y al existir un riesgo real, actual e inminente de resultar lesionados, uno de los oficiales le informó que de continuar con su comportamiento tendría que usar un arma no letal, pero éste hizo caso omiso por lo que disparó en varias ocasiones con un arma abastecida con cartuchos de goma no letales hasta que el individuo cayó al suelo.

El hombre se incorporó de manera inmediata y continúo en actitud violenta, sin embargo con técnicas de control policial neutralizaron sus movimientos y le colocaron candados de manos

La persona reportante reconoció como de su propiedad la caja de metal que se encontraba en el techo, ya que en su interior se encontraba la bocina de la alarma de su local, por lo que manifestó su deseo de proceder legalmente.

Los oficiales dieron lectura de derechos a Ramón Enrique N. de 24 años, quien junto con la caja de metal, la mochila que portaba en su espada y en la que se encontraron diversas herramientas -unas pinzas perras metálicas, un desarmador plano y una pata de chiva de metal-, fue puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado para la investigación pertinente.