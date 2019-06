Detienen a capitán de un barco por corrupción de siete menores de edad

Por presunta corrupción de siete mujeres menores de edad, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal adscritos a la Estación Centro detuvieron a Federico N. de 68 años.

Con base en el informe policial, a las 18:02 horas del lunes 17 de junio se alertó vía radio que en el malecón en el área de la Bandera se encontraban unos estudiantes con uniforme de una secundaria, quienes querían informar sobre un individuo que les había ofrecido cervezas y mariguana.

En el lugar, oficiales localizaron a los menores quienes les manifestaron que al ir caminando por el malecón a la altura de los embarcaderos un hombre les invitó a dar un paseo en barco y les dijo “les invito unas cheves y motita para que se animen”.

También mencionaron que siete compañeras abordaron la embarcación de dicho individuo, que éste no dejó subir a hombres, que hacía más de media hora que se habían retirado a bordo del barco, que no contestaban el celular y que no sabían nada de ellas.

A las 18:47 horas los agentes que se encontraban en el área de muelles tomando datos a los menores en mención, observaron que un barco que coincidía plenamente con las características reportadas estaba haciendo maniobras para atracar, mismo que fue señalado por los reportantes.

Los elementos tuvieron a la vista a un grupo de jovencitas entre los 12 y 14 de años que vestían uniforme escolar y observaron que el barco era navegado por un hombre de alrededor de 65 años, por lo que procedieron a la intervención.

Tras identificarse, le explicaron al capitán del barco y a las jovencitas el motivo de su presencia y solicitaron permiso para abordar a lo que éste les respondió afirmativamente, una vez a bordo se percataron que en el interior había varios botes de bebidas embriagantes y que varias de las menores desprendían un marcado aliento alcohólico, aunado a que éstas mencionaron que algunas habían consumido droga al parecer mariguana.

Ante los indicios informaron al capitán que sería detenido pero éste se introdujo a un camarote de la embarcación el cual cerró con llave, se negó a salir y desde el interior con palabras altisonantes les gritó que no lo iban a sacar, por lo que solicitaron apoyo de la Secretaría de Marina.

Personal de la Semar arribó al lugar y dialogó con el individuo a quien persuadieron de salir, una vez que éste accedió los Policías Municipales colocaron candados de manos y dieron lectura de derechos a Federico N. de 68 años, quien junto con la embarcación fue puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Las menores fueron entregadas a sus progenitores, se levantaron las actas de entrevista y se efectúo la certificación médica correspondiente con previa autorización y en presencia de dichas personas responsables de su cuidado.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reitera el llamado a madres y padres de familia para que inculquen valores y sobre todo mantengan estrecha comunicación con sus hijas e hijos, pues de esta manera se pueden evitar sucesos que ponen en riesgo la integridad de menores de edad.