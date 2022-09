Detienen a 45 personas durante el operativo alcoholímetro del fin de semana

Ensenada, B.C.- Personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, detuvieron a un total de 45 personas por conducir bajo los influjos de bebidas embriagantes, derivado del Operativo Alcoholímetro implementado durante este fin de semana.

Con el apoyo de la policía Turística y Campestre, así como con Jueces Calificadores y médicos legistas se instalaron filtros aleatorios en distintos puntos de la ciudad como en el Circuito Oriente y calle San Valentín, bulevar Costero, y Rotario, entre otras.

El comandante de Tránsito Municipal, Pedro Antonio Lemus Camacho, indicó que se remolcaron 60 unidades móviles de los tripulantes que andaban bajo el influjo de bebidas embriagantes, elaboraron 107 boletas de infracción y se sancionó a 10 personas por permitir que sus acompañantes ingirieran bebidas de graduación alcohólica dentro del automóvil.

Operativo permanente

Por otra parte, detalló que realizaron 617 infracciones, en el periodo comprendido del 3 al 9 de septiembre, derivado del trabajo realizado por los elementos policiales a través del operativo permanente de vigilancia.

Te puede interesar: Promueven vinos bajacalifornianos en vuelos

Entre las infracciones más comunes cometidas al Reglamento de Tránsito, son: por pasarse un alto, no portar el cinturón de seguridad, utilizar el teléfono celular mientras conduce, estacionarse en amarillo, distraerse al manejar y por dar vuelta en “U” en lugar donde no se debe”, subrayó.

Asimismo, detalló que fueron remolcados 201 automóviles, por faltar al Reglamento de Tránsito, por no contar con los documentos en regla, estar estacionado en lugares prohibidos, como ejemplo.

Te puede interesar: Policía Ecológica multa a vecinos ruidosos

Por ello recomendó a la ciudadanía a tomar las siguientes precauciones al momento de conducir: mantener una distancia prudente con el vehículo de enfrente, no consumir bebidas alcohólicas u otras sustancias antes de conducir; respetar las señales de tránsito, no utilizar distractores tales como el teléfono celular, así como no exceder el límite de velocidad.