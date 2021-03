Detectan heridas de bala en focas y lobos marinos de Ensenada  

Ensenada, BC.- Un grupo de investigadores consideró necesario estudiar cómo es la interacción entre los pinnípedos y las comunidades pesqueras, ya que cerca de 20% de los pinnípedos varados en las playas de Ensenada, entre ellos lobos marinos y focas, presentaban heridas de bala y objetos punzo cortantes como causa de muerte.

En un artículo científico publicado recientemente en la revista Aquatic Mammals, el grupo de investigación conformado por Alejandro Arias Del Razo, investigador de la Universidad de las Américas Puebla; Gisela Heckel, del Cicese; Yolanda Schramm, de la UABC; y Andrea Sáenz Arroyo, de El Colegio de la Frontera Sur, reportó cuál es la percepción que tienen los pescadores de la costa Oeste de Baja California sobre los pinnípedos, en específico sobre el lobo marino de California y la foca común de puerto.

Desde 1998, la Doctora Gisela Heckel, junto a sus colegas de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de Ensenada, A.C. (Icmme), han realizado recorridos en las playas de Ensenada para registrar los varamientos de mamíferos marinos.

“Platicando con los pescadores confirmamos que no quieren a los lobos marinos, desde antes habíamos observado esto porque hicimos un estudio y nos dimos cuenta de que casi 20% de los animales muertos que encontrábamos en las playas tenían heridas de bala, las aletas cortadas, o estaban golpeados, con la mandíbula destrozada, por ejemplo”, explicó.

A partir de esto iniciaron una búsqueda de información y encontraron que la interacción entre pesquerías y el 80% de las especies de pinnípedos ha ocasionado problemas ecológicos y económicos en otras partes del mundo, como los pinnípedos entran a las redes y los cultivos de peces, los pescadores no los quieren y toman medidas contra ellos, una de ellas, muy drástica, es matarlos a balazos.

Para el estudio realizaron entrevistas a 77 pescadores que pertenecen a tres cooperativas que laboran en las islas San Jerónimo, Natividad, Asunción y San Roque, además, se entrevistó a buzos de una compañía de acuacultura cuya actividad primaria se realiza en la Isla Todos Santos.

Primero, se les mostraron fotografías de los pinnípedos a los pescadores para que los identificaran. Después, compartieron su experiencia en la pesca, qué tipo de equipo utilizan, las especies que pescan, si algún animal ha interferido con su pesca, con qué frecuencia y cómo ocurría.

Los resultados del estudio muestran que los pescadores piensan y sienten que compiten directamente con los pinnípedos por los recursos pesqueros, las especies más identificadas son el lobo marino de California, seguido por la foca común de puerto.

El 18% de los pescadores entrevistados reportaron que los lobos marinos interfieren con la pesquería de langosta, porque al robar los cebos de las trampas, dañan el equipo.

Los investigadores consideraron que tanto los pinnípedos como la productividad pesquera pueden coexistir si los pescadores son tolerantes, sobre todo, si ellos mismos encuentran la forma de evitar que los lobos interfieran.

Por otra parte, el gobierno tiene la obligación de proteger a las especies; sin embargo, aplicar la ley es la parte difícil. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es la encargada de vigilar a las especies protegidas, pero la escasez de recursos económicos y humanos dificulta su objetivo.

“Hace unos años yo era muy comprensiva con los pescadores, pero con el tiempo me he dado cuenta de que no hay excusa para matar a estos animales, es mejor que busquen métodos, como los que ya han encontrado, para evitar que los mamíferos marinos se metan en sus redes y les roben el producto, no es correcto matar fauna silvestre solo porque les moleste”, agregó la investigadora.