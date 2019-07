Detectan dos casos de VIH y cuatro de Sífilis en ‘Pruebatón’

Personal de la Secretaría de Salud llevó a cabo un “Pruebatón” en la calle Segunda y Miramar, donde de manera gratuita se ofrecieron pruebas de detección de VIH y Sífilis, con resultados anónimos e inmediatos, informo José Antonio García Rivera, Jefe de la Jurisdicción de Salud en Ensenada.

“Actualmente con estas pruebas se puede saber si la persona es positiva o no, antes hacíamos una prueba y tenían que esperar a que se hiciera una prueba confirmatoria días después, lo que generaba una angustia terrible, hoy en día tenemos dos pruebas diferentes que se hacen en la misma persona, si la primera sale positiva, se le hace una segunda prueba para confirmar”, explicó.

El funcionario informó que durante el Pruebatón acudieron más de 60 personas, rebasando la meta que tenían inicialmente de 35 personas.

Se detectaron dos casos de VIH y cuatro de sífilis y de alguna manera se cumplió con el objetivo de decirle a la gente que están los servicios de detección, pero es muy importante mencionrar que nos interesa mucho hacerle las pruebas a las mujeres embarazadas, les pedimos que se acerquen a los centros de salud para que les hagan sus pruebas”, exhortó.

El funcionario mencionó que han detectado dos casos de sífilis congénita, es decir que fue transmitido de madre a hijo.

“Tenemos la forma de canalizarlos para que sean atendidos, tenemos medicamentos retrovirales, no nos ha faltado afortunadamente, la gestión del Secretario de Salud ha sido muy eficiente, de hecho ayer me avisaron que ya tienen otro cargamento de medicamentos que nos van a proporcionar en el transcurso de esta semana”, afirmó.

El médico refirió que hay mayor riesgo de contraer VIH, hepatitis C y otras enfermedades, cuando se tiene una vida sexual activa con diferentes parejas, no utilizar preservativo, hacerse tatuajes en lugares no acreditados, ir con odontólogos no acreditados que no esterilicen bien su material, hacer pactos de sangres o combinar las jeringas para el uso de drogas.