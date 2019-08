Destaca Novelo logros en Ensenada

Ensenada, BC

El gobierno municipal evitó el colapso gubernamental producto de la deuda municipal heredada de casi dos mil millones de pesos, duplicó la gestión de recursos para obras, multiplicó la inversión privada en el municipio, modernizó el sistema de trámites y dejó el equipamiento idóneo para resolver en definitiva el sistema de limpia.

Pero además, de acuerdo con el Tercer Informe del Presidente Municipal de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna, imprimió un nuevo sello de combate a la corrupción con cero desvíos de recursos públicos, recortó más de 300 plazas e impuso un severo programa de austeridad para evitar el dispendio del dinero público.

“No hubo desvíos, ni nuevo endeudamiento, además de que no se generaron gastos innecesarios, no viajes al extranjero, no pago de celulares, no viáticos, solo lo estrictamente indispensable y el no uso de los carros oficiales en servicios personales”.

Puntualizó que el balance es favorable, y se pudo sortear retos que parecían que llevaban a un colapso del funcionamiento del Gobierno Municipal, reconociendo que hubo momentos de angustias al no contar con recursos para cubrir gastos, indispensables para la operación de los servicios, para cubrir, puntualmente, prestaciones del personal o para atender al 100 % los temas más sensibles de la comunidad.

Marco Novelo especificó que la deuda pública de largo plazo contratada por la anterior administración por un monto de 665 millones 156 mil pesos, misma que fue heredada, sin ningún pago a capital- ha estado siendo cubierta puntualmente por el XXII Ayuntamiento, con un abono de 57 millones de pesos a esta fecha.

“La deuda pública de corto plazo que contrató este gobierno por 459 millones 145 mil pesos ha sido cubierta al 100 por ciento como lo establece la Ley de Disciplina Financiera. No se dejaran adeudos por este concepto a la nueva administración”, recalcó.

Más de 700 millones de la federación

Los últimos 3 años de gobierno se han gestionado y obtenido recursos de la federación por un monto superior a los 701 millones de pesos que fueron invertidos en infraestructura para el mejoramiento de la calidad de vida de los ensenadenses, para llevar a casi 5 veces la inversión pública en Ensenada comparada con el trienio anterior.

En ese sentido, dijo que en fomento al deporte se han canalizado 50 millones de pesos para campos deportivos, gimnasios y parques en la zona rural y urbana.

Abundó que más de 400 millones ejercidos con fondos del Ramo 33 en beneficio de la zona urbana y rural de nuestro municipio, manejado los presupuestos asignados con absoluta transparencia y aplicados conforme a los protocolos, sin desvíos de ninguna especie, además de que en la asignación de obras se respetaron las demandas ciudadanas, los acuerdos de cabildo y se dio preferencia a los constructores locales.

Del total de recursos del Ramo 33 durante el actual gobierno se destinaron 237 millones a obra pública en las 22 delegaciones municipales.

Con ello, manifestó que se ha propiciado el desarrollo económico, sustentable, que solo se genera con la inversión que realizan los empresarios cuando hay confianza en su gobierno, facilidades y certidumbre jurídica.

Ocho mil millones de inversión en tres años

Marco Novelo recalcó que en su administración se han generado las condiciones para que en este periodo, se hayan captado inversiones nacionales y extranjera por más de 8 mil millones de pesos en 11 empresas en el ramo hotelero y de condominios; siete empresas en el ramo de energía y automotriz y dos grandes centros comerciales.

Reconoció que el Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Ensenada saneó sus finanzas, pues cuando inició funciones su administración se encontró adeudos de siete millones de pesos aproximadamente y “lo vamos a entregar sin adeudos y con tres millones de superávit, además de que se disminuyó el gasto de nómina en un 20 por ciento”.

Al inicio de su gestión la mejora regulatoria era una demanda reiterada del sector empresarial. Esta solicitud fue atendida, logrando posicionar a Ensenada como el mejor municipio de Baja California y el décimo primero a nivel nacional que favorece en la inversión y la generación de empleo.

A través del Conacyt, “logramos implementar acciones, tendientes, sentar los cimientos de un gobierno electrónico. Empezamos con 146 trámites de servicios y pagos de manera digital, desde el portal oficial o desde su celular”, anunció Novelo Osuna.

“Además se implementó el Sistema de Apertura Rápida de Empresas ¨SARE¨, siendo ensenada el único municipio de la República, que está certificado por este programa que brinda un marco ágil y transparente para apertura de empresas. Ahora los trámites son cada vez más ágiles, entregándose normalmente a los ciudadanos en menos de 48 horas la respuesta a su gestión”, subrayó.

El primer edil agregó que con los cambios fiscales en la frontera, se ha apoyado con capacitación a los empresarios que lo han requerido, para el registro del IVA reducido, y el impuesto sobre la renta.

Como autoridades dijo promocionamos el destino, damos los servicios y alentamos la inversión. Resaltó que las carreras de automóviles que han posicionado a Ensenada como la capital mundial del Off Road han generado una derrama económica de 70 millones de dólares en el periodo 2017-2019, con una difusión a más de 115 millones de hogares en Estados Unidos por ABC SPORTS, mientras que por ESPN llegan a 25 países de Europa y Asia.

“El puerto es cada vez más competitivo, somos el primer puerto del pacífico en arribo de cruceros y nuestra Ruta del Vino es ya un orgullo nacional. Esta dinámica de desarrollo económico es un privilegio que tenemos que conservar e impulsar”, reconoció.

De 12 pasan a 20 camiones de limpieza

En materia de servicios públicos Novelo Osuna destacó que en la administración anterior, se recibieron 12 camiones funcionando y que actualmente hay 20 camiones recolectores en condiciones de operación, además de hacer más eficientes los recorridos a través de centros de transferencia que al disminuir tiempos de traslado duplica la capacidad recolectora.

Explicó que para para mover las cajas del centro de transferencia se tiene un tractocamión donado por la ciudad de Los Ángeles, California, junto con 7 nuevos camiones recolectores, por lo que gradualmente, se está abatiendo los rezagos. Por ello el proyecto de dos centros de transferencia adicionales, donados por el Fideicomiso de Ensenada fondeado con recursos de la empresa Energía Costa Azul desde 2008.

Señaló que se han mantenido operando 25 mil luminarias led con un servicio estable, aunque el servicio requiere reparaciones constantes por el robo de cable o al mal funcionamiento de los mismos.

Dio a conocer que en casi tres años “hemos motoconformado 68 kilómetros cuadrados de calles, 511 mil metros lineales de mantenimiento, pintado de carriles, banquetas y señalamientos viales horizontales y 125 mil metros cuadrados de barrido mecánico y manual en zona centro.

Fue de 20 a 90 cámaras de vigilancia;

Reducen los delitos del fuero común

Respecto al tema de seguridad y paz, aseveró el jefe de la comuna que gracias a la excelente coordinación con el Ejército, Secretaría de Marina, Policía Federal, Estatal y Municipal, se ha contenido la delincuencia y en algunos indicadores se ha logrado disminuir el número de delitos del fuero común, además de que se invitó a las empresas a que participaran con las medidas de seguridad que estuvieran a su alcance y nos coordinamos, exitosamente a través de Canaco.

“A lo largo de tres años invertimos 115 millones de pesos en equipamiento y capacitación de nuestras fuerzas policiacas. Mejoramos la video-vigilancia pasando de 20 cámaras al inicio del mandato contra 90 cámaras en servicio actualmente”, acentuó.

Afirmó que como parte del Programa de Prevención del Delito en su gestión se creó el Escuadrón Policial Infantil Juvenil con la participación de 700 niños y jóvenes de 6 comunidades, con el objetivo es crear valores y acercar a la población con sus autoridades policiacas.

Manifestó que se evaluó a la totalidad a los agentes en servicio para tener una fuerza confiable, equipada y capacitada y se fortaleció el programa de prevención de las adicciones y respeto a la familia con la participación de 2,000 niños proyecto DARE.

“Se han ampliado las acciones de prevención del delito en centros escolares, fomentando las denuncias, cultura de la legalidad, integración de redes ciudadanas, operativos mochila y otros más”.

Marco Novelo afirmó que con el apoyo del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada se elaboró el estudio para la sectorización policial cuyo objetivo es focalizar con precisión las áreas de mayor incidencia delictiva.

Precisó que en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil se han hecho capacitaciones y simulacros en 120 empresas, participando 30 mil personas que ahora saben cómo actuar en una eventualidad.

Resaltó que el Heroico Cuerpo de Bomberos ha sido un aliado de la comunidad, sus intervenciones en incendios, salvavidas en playas, primeros auxilios y el auxilio con brigadas de búsqueda y rescate merecen nuestro reconocimiento a su valor y preparación.

Deja primer plan estratégico de desarrollo para 15 años

El alcalde de Ensenada en materia de Desarrollo Urbano aseguró que se ha trabajado en ordenar el crecimiento urbano vinculado a la conservación de nuestro medio ambiente, encaminado a fortalecer la calidad de vida de los ensenadenses, aplicando nuevos modelos de planeación y modernizando la atención ciudadana por parte del gobierno.

“Por primera vez, se elaboró el Plan Municipal Estratégico de Ensenada que define la visión del desarrollo municipal para los próximos 15 años considerando la nueva dimensión metropolitana que recientemente adquirió nuestro municipio”, añadió.

Especificó que después de años se ha logrado en conjunto con diferentes sectores tener una propuesta que fue turnada a comisiones para que Ensenada cuente con el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo para el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la zona norte del municipio.

Añadió que en materia de Playas que representan un atractivo turístico y es nuestra obligación mantenerlas ordenadas y limpias, en consecuencia nuestro personal de la Zona Federal Marítima Terrestre trabaja en la limpieza de 596 mil metros cuadrados de playas en la zona costera.

El presidente municipal Marco Novelo aseveró que la más importante de las políticas públicas, es la del desarrollo social incluyente, porque centra su objetivo en mejorar la calidad de vida de los sectores con más rezago social.

Intenso apoyo social a comunidades

En ese sentido, comentó que en 2019 se beneficiaron 840 familias con paneles solares, tinacos, cuartos dormitorio, rehabilitación de techos y pisos firmes, además se entregaron mil 600 apoyos de productos básicos en las delegaciones y se implementaron diversos programas enfocados a la atención de grupos en situación de vulnerabilidad.

Aseguró que en medicina preventiva se dieron 27 mil consultas, entregando medicamento gratuito y durante los últimos 3 años se brindaron desayunos escolares a 223 mil 750 niños de educación preescolar, primaria y secundaria.

Enfatizó que a través del Instituto de Cultura y Desarrollo Humano, se apoyó la Biblioteca Modelo con 65 mil libros, siendo una de las mejores de Baja California, también mencionó que se promovieron las artes, a través de diversos eventos como el taller profesional de tango, muestra internacional del cine, curso de fotografía digital, danzas folkloricas, festival del ballet, apoyo a cineastas, mis vacaciones en las bibliotecas para niños.

Recordó que se recibió una Casa de la Cultura en total abandono, razón por la que se puso como meta modernizarla, por lo que se hizo un remozamiento de sus instalaciones y se invirtieron 3 millones en electrificación, iluminación y pintura, de igual manera, hizo mención en la inversión y rehabilitación del Archivo Histórico.

El alcalde dio a conocer que se otorgaron 26 mil 773 servicios en estancias infantiles y casas de cuidado para apoyo a madres y padres trabajadores, además de que se operan 12 centros de desarrollo comunitario para indigentes con 3 mil 826 beneficiados.

Subrayó que con el programa Ahijado DIF se hizo entrega de uniformes y artículos escolares patrocinados por la población a más de 2,000 estudiantes beneficiados por año.

Además el alcalde ensenadense afirmó que el informe presentado de conformidad con la normatividad vigente, será complementado con la glosa en la que comparecerán los titulares de las dependencias municipales y los entes públicos paramunicipales, donde se podrá identificarse con más detalle los resultados de la gestión.