Denuncian tala irregular de árboles en inmediaciones de la Sierra de Juárez

Ensenada, B.C.- Todos los días se está talando una gran cantidad de árboles grandes en las inmediaciones de la Sierra de Juárez, denunció un habitante de uno de los ranchos afectados, quien pidió que no se dé su nombre por temor a represalias.

“El encargado de saneamiento está marcando pinos, marca un pino enfermo y cortan diez sanos, se están llevando toda la madera grande, son troncos de casi un metro de diámetro o más, supuestamente con permiso de la Profepa”, detalló.

El avecindado brindó fotografías de lo ocurrido, y mencionó que los ranchos más afectados son los que están cerca de la Laguna Hanson: Valle Redondo, Los Pantalones 2, Rodeo de Cota y rancho La Matanza.

“Se puede observar el montón de árboles, todo lo que es plaga de árbol chico lo están dejando, se están dedicando nada más a sacar los árboles que están buenos, parece que hay un negocio con la persona que viene a marcarlos, han sacado camiones, primero los hacían cuadros y ahora se están llevando el tronco redondo”, afirmó.

El denunciante comentó que esta situación ya tiene varios meses y a los habitantes les preocupa, porque en los últimos años han tenido una fuerte deforestación por los incendios y ahora por la tala.

Si no los páramos van a dejar la Sierra sin árboles, los camiones llegan y echan dos o tres viajes todos los días, en la mañana acaban de salir dos camiones, tienen haciendo esto desde el año pasado, no hemos denunciado porque son puros hijos de ejidatarios y ejidatarios, yo soy avecindad y no me conviene meterme en una bronca con ellos”, consideró.