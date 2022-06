Denuncian robos de autos dentro de panteón

Ensenada BC.- Esta semana se han registrado diversos robos a automóviles dentro del panteón Jardín Modelo, mientras que los deudos bajan a hacer trámites o visitar a sus familiares, sin que hasta el momento haya personas detenidas por los hechos.

Quienes han sido víctimas, han compartido a través de redes sociales el modo en que les han ocurrido dichos robos, y coinciden; de acuerdo a los testimonios, cuando bajan a hacer recorrido hasta las tumbas, rompen los vidrios de carros y sacan los objetos sin que empleados del panteón, se hagan responsables.

A mi mamá le robaron hace dos semanas, los responsables son unos malandros que viven en un picadero que está en los alrededores del panteón”

Compartió una de las víctimas.

“Me robaron el lunes pasado las bolsas con visas y todo; hasta la llave del carro y cuando levanté el reporte con la policía, me comentaron que pasa a casi diario”, relató Nancy, quien compartió su testimonio.

Otros robos

Otra víctima, señaló que el miércoles pasado mientras que se bajaba un momento en los alrededores del crematorio, aprovecharon para romper el vidrio de su camioneta y sacar sus pertenencias, entre las que iba, dinero e identificaciones.

Asimismo, Lidia comentó que recientemente fue al panteón a visitar la tumba de una amiga, y encontró su lapida totalmente destrozada.

Hasta el momento, personal del panteón privado, no ha querido hacerse responsable por los atracos; además, no cuentan con personal de vigilancia, por su parte, la policía municipal no ha emitido información sobre personas detenidas o relación de los robos que se han cometido.