Denuncian falta de tecnología para la localización de personas desaparecidas en Ensenada

Ensenada, Baja California.- Teresa Figueroa Chacón, representante del colectivo Armadillos Rastreadores de Ensenada, relató la lucha que enfrentan los familiares de personas desaparecidas debido a la falta de articulación entre instituciones y la falta de tecnología que permita la identificación de los cuerpos.

Somos un colectivo que buscamos a nuestros familiares desaparecidos, no nada más en el municipio de Ensenada, caminamos por todo el estado, todo el tiempo estamos buscando, rastreando, y siguiendo a los nuestros y a todos los que faltan”

comentó.

Mencionó que el colectivo tiene dos años, ya que anteriormente habían estado en otras agrupaciones, sin embargo, la mayoría se dedicaban a darle seguimiento a las carpetas de investigación de los casos ante las autoridades y ellos se dedican a la búsqueda en campo.

“Es importante el estar empujando el trabajo de las fiscalías de investigación, pero siempre la aportación más fuerte es la que hacemos las familias que salimos a campo a buscar”, enfatizó.

Jayme García

ADN, uno de los principales problemas

Teresa Figueroa consideró que actualmente uno de los principales problemas que enfrentan las familias de alguien desaparecido, es con las muestras de ADN, ya que actualmente no hay un buen control.

“En ocasiones que personas, como es mi caso que tengo nueve años en búsqueda de mi hijo y van tres ocasiones que se les pierde mi muestra genética, ya desde ahí vemos que es un desastre, hemos empujado muchísimo para que se haga un banco genético a nivel estado para que se pueda vincular a nivel nacional, porque sabemos dónde los desaparecen, pero no sabemos dónde los podemos encontrar”, indicó.

La representante del colectivo dijo que actualmente no hay un laboratorio genético en el estado y hay un atraso muy fuerte.

“Para un comparativo genético en ocasiones tenemos que esperar de seis a ocho meses, los hace fiscalía y uno tiene que estar ahí constantemente y solicitar por escrito el comparativo genético directo con el cuerpo y con el mío y me espero esos meses para que me digan si es o no es, si te dicen que sí luego te dicen que está en fosa común”, detalló.

Regular instituciones

Figueroa Chacón dijo que hace falta mayor articulación entre las instituciones y aunque se ha logrado la creación de instituciones que no existían, como la Comisión Estatal de Búsqueda ni una Comisión Estatal de Atención a Víctimas, sin embargo, falta que regulen detalles para que sean útiles.

“Esta lucha es un horror en toda la extensión de la palabra, aparte de lo emocional por el arrebato de un ser querido, más todo lo que tienes que transitar y pelear con uñas y dientes para ver si logras la recuperación de tu ser querido”, expresó.