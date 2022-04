Denuncian desastre ecológico en Playa Hermosa 

Ensenada, B.C.- Miembros Del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron a Playa Hermosa para calificar como un desastre ecológico y de salubridad el hecho de que sea la playa más contaminada del país e informaron que ya interpusieron una denuncia ante la Secretaría del Medio Ambiente.

El presidente del PAN en Ensenada, Álvaro Ortiz Gutiérrez, lamentó que Ensenada sea reconocida como el municipio con la playa más contaminada de México, señalando como responsable, en primer lugar, al ex gobernador Jaime Bonilla, quien fue omiso en el mantenimiento y atención de la planta de tratamiento de El Gallo, lo cual dejó de funcionar en junio del 2021; por lo que, en julio del mismo año, el Comité Técnico del Comité de Playas Limpias determinó cerrar la playa hasta el día de hoy.

No tenemos playas dignas para las familias de Ensenada y que imagen proyectamos a los turistas y visitantes, uno de los principales sectores para el desarrollo económico de la entidad”, declaró.

El diputado Diego Echeverria precisó que es lamentable la falta de vigilancia en Playa Hermosa ya que siguen ingresando ciudadanos, sin que nadie les advierta sobre el grave peligro y riesgos que ello conlleva para la salud.

Por lo anterior, dijo, se acordó subir a tribuna para alzar la voz, pedir informes a los tres niveles de gobierno sobre las acciones que se han llevado a cabo para resolver el problema tan grave que se vive en playa hermosa, así como, que comparezca el director de la Cespe, propuesta que impulsará como presidente de la Comisión de Medio Ambiente.

Por su parte la regidora Brenda Valenzuela presidenta de la comisión de salud, puntualizó que ya se presentó una denuncia ante la secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado.

“En dicha denuncia se evidencia que la Cespe es la principal fuente de contaminación en nuestras playas, además, agregar que se está contaminando el Cañón de Doña Petra por la misma dependencia, solicitando que se ponga atención en estos temas por parte de todas las dependencias encargadas del medio ambiente”, indicó.

Thelma Castañeda, ex secretaria del medio ambiente en el estado, enfatizó que con los datos que se cuentan, el problema es muy serio, ya que desde junio del 2021 no se ha hecho nada para detener la contaminación, contrario a lo que la autoridad ha mencionado, la playa no ha sido cerrada cuatro veces, si no ha permanecido cerrada desde entonces.

“La autoridad nos ha estado mintiendo, no es lo mismo que mencionen que la playa este cerrada porque supera el máximo permisible de enterococos, a que se hable de un número muy superior, que significar que están tirando directamente las aguas negras sin tratar”, señaló.

Finalmente afirmaron que estarán atentos a las acciones emprendidas, para resolver este grave problema y hacer una lamentable llamada a los ciudadanos, que, por su salud, no se bañan en la playa más contaminada de México.