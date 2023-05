Denuncian a mujer que bañaba perros y los golpeaba

Ensenada BC.- A través de redes sociales se difundieron varios videos de una mujer de Ensenada que maltrató varios perros que fueron llevados a su negocio de baño para perros, por lo que ya existe una denuncia en su contra.

La activista y dueña de un albergue de perros, Pris Austin, compartió los videos en su página de Facebook y señaló que los hechos ocurrieron en el negocio llamado “Los Bañables” ubicado cerca de la Colonia las Águilas en Ensenada.

Son más de cinco videos y en ellos se observa a la mujer sentada en el patio de una casa bañando a diversos perros, y algunas se observa como la mujer bruscamente pasa una secadora por el rostro del perro que no deja de llorar, en otro como los jalonea y les da manazos para que dejen de llorar, sin embargo, el que mayor indignación ha causado es en el que se le ve golpeando a un perro con un palo de escoba en repetidas ocasiones.

El motivo de publicarlo era para poder localizar a los dueños y hacer las denuncias pertinentes, nosotros realizamos una denuncia por nuestro lado, pero necesitamos a los dueños para poder formalizarla, los videos fueron grabados en el curso de un año y nos fueron proporcionados de manera anónima”

Detalló.

Juntan denuncias

Comentó que cuatro dueños de perros que aparecen en los videos se han acercado a ella para unirse a la denuncia y otras seis personas les han manifestado que llevaron a sus perros con la mujer y después notaron que tenían golpes, raspones e incluso derrames en sus ojos.

El video también fue difundido por el influencer y activista por los derechos de los animales, Arturo Islas Allende, quien opinó al respecto.

“Esta persona imagínense lo psicópata que está, que daña incluso lo que le da de comer porque ella se beneficia bañando perros y así los trata, o sea muerde la mano que le da de comer, siento la misma rabia que tú de ver cómo le pega está loca enferma una y otra vez sin cesar y estoy hasta la madre de compartir estos videos, pero tenemos que hacerlo viral para que las autoridades se sientan presionadas”, expresó.

Piden justicia

Arturo Islas afirmó que al compartir el video no busca que se linche a la mujer, sino que se haga justicia.

“Movimientos hemos hecho todo el tiempo y no nos vamos a cansar, al contrario, este es muy importante porque tiene nombre y apellido, y no para linchar a la señora, para exigirle a Armando Ayala, presidente municipal de Ensenada, que además lo conozco, que no nos quede mal, tienes que sancionar a estas personas, sancionar a ese lugar y sobre todo detener a esta mujer”, manifestó.