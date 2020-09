Denuncian a ex funcionario de Ensenada por extorsión a mujer de la tercera edad  

Ensenada, BC.- Una mujer de la tercera edad de nombre María Félix Quiroga, recibió un apoyo de 90 mil pesos por parte del gobierno federal para la ampliación de su vivienda, sin embargo, denunció que Manuel Torres Hernández, un ex funcionario del Ayuntamiento de Ensenada, le quiso cobrar 20 mil pesos a través de la Fundación Siempre Por Ti para ayudarla a cobrar el recurso.

Félix Quiroga explicó que el documento para cobrar el recurso tenía un error en su apellido, motivo por el que pasaron semanas en que no recibió respuesta de la Secretaría de Bienestar Social Federal y decidió solicitar apoyo a la fundación Siempre Por Ti para que la ayudaran a que el documento fuera corregido.

“Yo pedí apoyo a esta fundación en la que está el licenciado Eduardo Vega, Martin y el trabajador que se llama Manuel Torres, ellos para arreglarme ese papel me pedían la cantidad de 30 mil pesos del apoyo que iba yo a recibir, hablando quedamos en 20 mil pesos y a las 13:00 horas me citaron en la Colchonera y me iban a llevar al banco para que yo cambiara el cheque y les entregara 20 mil pesos”, explicó.

Después de reflexionarlo, María Félix consideró que era una injusticia que los miembros de dicha fundación quisieran cobrarle una parte del dinero, ya que se supone que es una fundación sin fines de lucro.

“Según esa fundación es para ayudarnos, no fue mi culpa que el papel haya estado mal, yo di bien mis datos y pedí ayuda pero no era justo que me quisieran quitar tanto dinero”, señaló.

La denunciante dijo que también le pareció extraño que la citaran en la vía pública cerca de una conocida tienda de colchones, ya que normalmente los trámites de apoyos se realizan en las oficinas de Bienestar Social.

“Creyeron que yo era una persona tonta, pero no soy tonta, tal vez no tenga mucha lectura pero me sé defender, que no me vean la cara”, expresó.

Cabe mencionar, que Manuel Torres, quien le solicitó los 20 mil pesos, era funcionario de Bienestar Social y fue despedido en mayo de este año luego de haber participado en una fiesta en plena pandemia, mientras que Eduardo Vega, otro de los señalados, es el ex director de Bienestar Social, quien fue retirado de su cargo luego de que se difundiera un audio donde presuntamente pedía moches de unos apoyos.

Después de la denuncia, Manuel Torres subió un video en su página personal de Facebook, donde aclaró que actualmente es abogado litigante y conoció a María Félix cuando estuvo encabezando la jefatura de participación ciudadana del 23 Ayuntamiento de Ensenada.

“Entablamos muy buena relación y me tuve que retirar de ese puesto por asuntos personales, ahora pertenezco a un despacho jurídico y aparte a una asociación civil, se me acercó me hizo una petición, yo lo canalice a Bienestar Federal y le recomendé que contratara los servicios de un abogado litigante y que él iba a hacer un juicio administrativo, civil o con un notario, le dije que posiblemente le iban a cobrar entre 10 mil a 20 mil pesos, yo creo que malinterpreto las cosas”, declaró.

Por su parte, Eduardo Vega, ex director de Bienestar Social Municipal, quien también fue mencionado por la señora, negó ser parte de la asociación y se desvinculó de su ex colaborador.

“Yo no represento actualmente ninguna asociación simplemente fui como invitado a dos actividades de la A.C. Siempre Por Ti, pero no soy miembro, simplemente los acompañe a dos actividades, la señora María la conozco de cuando fui titular de Bienestar, me tiene un gran cariño y aprecio, simplemente menciona que habló con Manuel y que ubica porque trabajó conmigo”, aclaró.